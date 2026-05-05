Власти ОАЭ сообщили о новой иранской атаке ракетами и дронами

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили во вторник, что страна вновь подверглись атакам иранских ракет и дронов.

В сообщении на платформе X военного ведомства ОАЭ говорится, что "системы ПВО активно задействованы в противодействии ракетным и беспилотным угрозам". В Минобороны подчёркивают, что "источник этих угроз - Иран".

Сообщается также о срабатывании 5 мая сирен воздушной тревоги в Дубае.

Днём ранее ОАЭ объявили о перехвате "трех ракет, выпущенных Ираном", и четвертой ракете, упавшей в море. При этом власти порта Фуджейра заявили, что удар беспилотника пришёлся на энергетическую установку, вызвав пожар. Также отмечалось, что в результате атаки пострадали три человека.

Богатые нефтью Объединённые Арабские Эмираты считаются одним из ключевых союзников Соединённых Штатов в ближневосточном регионе. ОАЭ, как отмечается, больше других государств Персидского залива пострадали от ответных ударов Тегерана в ходе американо-израильской войны с Ираном.