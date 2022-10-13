По Харькову и области нанесены удары, повреждена инфраструктура

Российская армия нанесла удары по Харькову и области. Есть повреждения критической инфраструктуры, возможно временное отключение электричества. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, по городу нанесено как минимум два удара. В некоторых районах нет света.

Харьков с начала войны регулярно подвергается обстрелам со стороны российской армии. Украинская сторона утверждает, что город обстреливают ракетами, выпущенными с территории Белгородской области. Оттуда сегодня поступали сообщения об обстреле Украинской армией склада с боеприпасами. Произошли взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны, поддерживающие Киев, поставить системы ПВО. По словам украинского президента, страна имеет только 10% от нужного для защиты количества систем.

Российское Минобороны удары по Харькову и Харьковской области пока не комментировало.

С 10 октября Россия наносит массированные ракетные удары по всей территории Украины - прежде всего по объектам энергообеспечения. Кремль назвал атаки ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Страны Запада осудили действия России.

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