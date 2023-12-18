Власть и удовольствие. Владимир Абаринов – о причудах оптики

Британский музей Северного Хартфордшира учинил каминг-аут римскому императору Гелиогабалу, правившему в III веке. До сих пор считалось, что юный цезарь (он стал императором в 14, растерзан солдатами в 18 лет) был трансвеститом: историки пишут, что он любил одеваться в женскую одежду и употреблять макияж. Но теперь специалисты решили, что он был трансгендером. Он будто бы даже хотел сделать себе соответствующую хирургическую операцию, но тогдашняя медицина была бессильна исполнить это желание.



Лишь 19 веков спустя наука смогла взглянуть на Гелиогабала его глазами. Я впервые осознал возможность такой оптики несколько лет назад, когда листал в вагоне поезда журнал со статьей знаменитой драг-квин Марты Грэм Крекер, она же Дито ван Рейгерсберг, о восприятии ребенком-геем сказки "Волшебник страны Оз". В самом деле, в детской утопии Фрэнка Баума можно при желании найти и признаки квирбейтинга, и самый настоящий трансгендерный переход, причем двойной. Когда в Изумрудном городе происходит феминистская революция и Страшилу свергает армия девиц, вооруженных вязальными спицами, Дороти и ее друзья отправляются на поиски законной наследницы престола принцессы Озмы. Но оказывается, что ведьма Момби, чтобы понадежнее спрятать Озму, превратила ее в мальчика. Теперь ему предстоит обратное превращение...



Баум, разумеется, и слов таких не знал: квирбейтинг, трансгендер. Просто он умел смотреть на мир чистым, невинным взглядом ребенка.



В 2019 году на Бродвее поставили мюзикл "Тутси" по одноименному фильму 1982 года, за лучшую мужскую (?) роль в котором Дастин Хоффман был номинирован на "Оскар". Два критика (один из них – трансгендер, другой – небинарная личность) написали тогда, что спектакль пропитан трансфобией. Признаемся, что нам это не приходило в голову, когда мы хохотали над ужимками Дастина.



путинский режим ополчился на ЛГБТ со всей страстью присущего ему обскурантизма

Но и чудовище под грозным названием "общественное мнение" – тот самый дракон, который живет в каждом из нас, – способно менять оптику. Не далее как в 1987 году Маргарет Тэтчер произнесла речь, с которой можно хоть сейчас выходить на трибуну Госдумы:



Слишком часто наши дети не получают образования, в котором нуждаются, – образования, которого заслуживают... Детей, которые должны уметь считать и умножать, учат антирасистской математике, или как там ее называют. Детей, которые должны уметь ясно выражаться по-английски, учат политическим слоганам. Детей, которых надо учить уважать традиционные моральные ценности, учат тому, что у них есть неотъемлемое право быть геями... Всех этих детей обманывают с пеленок – да, обманывают.

За этой речью последовали законы, возбраняющие пропаганду гомосексуальности. Они были отменены лишь в 2000-х. А в 2013-м парламент узаконил однополые браки, причем Дэвид Кэмерон, прежде рьяный защитник семейных ценностей, объявил, что возглавит всемирную кампанию за права ЛГБТ.

Сегодня путинский режим ополчился на ЛГБТ со всей страстью присущего ему обскурантизма. В опросе "Медузы" Елена из Ростова-на-Дону исчерпывающе сформулировала смысл этой атаки:

Мы первые в списке. Когда нас не станет, придут за вами. Потому что несчастной стране всегда нужен внутренний враг, предатель, шпион, которого можно ненавидеть и с которым нужно бороться. Когда не станет нас, этим врагом будете вы.

Зампред Госдумы Петр Толстой пугает тайными кознями, в которые сам наверняка не верит:

ЛГБТ – это не какие-то несчастные геи или лесбиянки, с которыми, как нам говорят, решила бороться Россия. На самом деле это хорошо организованный и четко спланированный проект по подрыву традиционных обществ изнутри. Содомия – это грех и полная противоположность традиционным ценностям. А содомия в красивой упаковке – это еще и привлекательный продукт, призванный совершить эту подмену. В этом и состоит задача. Все остальное – лишь прикрытие. Конечно, принятый в прошлом году закон о запрете пропаганды ЛГБТ обрубил многие щупальца этого монстра. Но уничтожать нужно не щупальца, а монстра целиком.

На самом деле, как отмечает исследователь Университета Висконсин-Мэдисон Александр Кондаков, как раз антигейский проект пришел в Россию с Запада, из США, так что его сторонников можно смело записывать в иноагенты.



Давно замечено, что власть в России имеет сексуализированный характер. Только и слышишь, как кого-то нагнули, а кого-то поимели. В этом смысле российские законодатели – яркая иллюстрация к работам Мишеля Фуко, писавшего о том, как удовольствие от власти сменяется жаждой еще большей власти – так образуются "нескончаемые спирали власти и удовольствия".

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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