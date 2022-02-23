"Власть - обезьяна с гранатой". Блогеры о российско-украинском кризисе

Надежда на то, что Россия все же не станет развязывать полномасштабную войну, все слабее. Признание "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, последовавшее за ним обращение президента к Совету Федерации об использовании российской армии за рубежом, а главное, выступление Путина, обнажившее его реставраторские амбиции, имперские аппетиты и некрепкий контакт с реальностью, – все указывает на то, что военные приготовления России последних месяцев были не блефом, а частью плана по захвату соседских территорий.

Александр Подрабинек

Путину скучно после 20 лет безмятежного правления Россией. Ему нужны новые острые ощущения, новые свидетельства его могущества и вседозволенности. Он заядлый игрок и постоянно повышает ставки. Важные ходы в своей увлекательной политической игре он обставляет мистическими условностями. В Грузию российские войска вторглись 08.08.2008. В Украину вломились 22.02.2022. Такие вот развлечения.

Мария Филимор-Слоним

Ничего себе двуходовочка!

1. Объявить часть чужого государства независимой;

2. Ввести войска в чужое государство, чтобы "поддержать независимую часть".

Это даже не шашки, это игра в "чапаева".

Так же считают и лидеры западных стран, объявившие в связи с угрозой войны первый пакет достаточно болезненных для России санкций. Больше всего злорадства у оппозиционных комментаторов вызвали адресные санкции в отношении пропагандистов и детей высокопоставленных чиновников.

Леонид Волков

Мария Захарова не побухает в Ницце.

Владимир Соловьев не отдохнет на Комо.

Петр Толстой не отведает фуагра в Страсбурге.

Маргарита Симоньян останется без шоппинга на Пятой Авеню.

Наконец-то; лучше поздно, чем никогда.

Андрей Шипилов

К вопросу о том, что "дети за родителей" не отвечают, как говорил товарищ Сталин.

Я в принципе согласен с товарищем Сталиным. Но это если дети сами по себе, а родители сами по себе. Если папа наворовал миллиард баксов, а ты живешь на зарплату в 18 тысяч рублей и от папиного наследства отказался, то какие к тебе вопросы? За что тебе отвечать?

А вот если ты на ворованные папой деньги закончил Йель, купил особняк в Санта-Монике, и возглавляешь, как папиное подставное лицо, его левые фирмы, то ты в принципе за папу тоже наверное не должен отвечать, достаточно ответить за свое, за пользование краденым и прочий криминал, в котором ты замешан.

Игорь Иртеньев

Понятно, что принятые санкции коснутся нас всех, заложников безумного нашего султана, загнавшего Россию в мировую жопу. Слабое утешение состоит в том, что деятелям культуры, искусства, спорта единогласно проголосовавшим за его галлюцинации, всем этим машковым, певцовым, родниным, третьякам и далее по списку, навсегда будет закрыт въезд в ЕЭС, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Ну и поделом [дуракам], пусть теперь оттягиваются в своих сочах.

Николай Травкин

Санкции, санкции… Да видали мы эти санкции. Вон, дядюшка Зю рассказывает, в Сев. Корее люди сколько уж лет траву едят и не сдаются. А мы, что ж, хуже?!

Нас санкциями хрен напугаешь… Вот контрсанкции – это страшно.

Некоторые комментаторы считают, что санкции могли бы быть и покруче.

Игорь Эйдман

Принятые санкции против детей Бортникова и Кириенко – это, конечно, хорошо. А где санкции против членов семей всех участников позорно-преступного заседания Совета Безопасности (и их компаний): дочек Путина, Лаврова, Шойгу; сыновей Матвиенко, Патрушева, Медведева и т.д.? Они все одной ногой на ненавистном Западе. Вот это был бы удар по первым семьям преступного государства.

В патриотическом лагере продолжают воспевать миротворческие инициативы Кремля.

Дмитрий Михайлин

Это же очень удобно, да? Встать в красивую позу – и сказать: нет войне! А где вы, герои, были предыдущие 8 лет, пока в Донбассе убивали 15 тысяч человек? Пятнадцать – прописью – тысяч человек – и это по приблизительным оценкам. Где вы были, пока Россия 8 лет пыталась предотвратить самый жесткий – вот этот – сценарий, а другие страны накачивали Украину оружием и ненавистью?

Любой нормальный человек против войны. Любой нормальный человек против любой войны – а особенно той, на которой убивают людей, говорящих с ним на одном языке.

Я знаю, где были мои коллеги – они показывали ужас этой войны. Я знаю, где была Доктор Лиза – она вывозила детей из-под обстрелов. А вот где были вы, такие красивые и антивоенные? И почему вдруг именно сейчас, когда мирных людей убивать перестали – вы против войны?

Нет ничего проще, чем встать сейчас в красивую позу. Но и подлее тоже ничего нет.

Место "распятого мальчика" в одном из провластных телеграм-каналов заняли "плачущие старухи Донбасса", которых противники войны хотят "обменять на карамельный латте".

Афанасьев

Сколько плачущих старух вы готовы отдать за свой карамельный латте?

Меня удивляет позиция немногих, но громких возмущающихся представителей "партии холодильника", которые сейчас вновь начинают подвывать про санкции, курс валют и фондовый рынок. Это не демонстрирует ничего, кроме фантастической оторванности от реальности.

По сотням тысяч людей больше не будут вести огонь. Людей, которые ничем от вас не отличаются: ни верой, ни языком, ни гастрономическими привычками и семейными традициями. Более того, среди "партии холодильника" есть те, у кого родственники сейчас там, в республиках.

И вот когда я вижу людей: женщин, детей, стариков, которые радуются, что по ним больше не будут вести артиллерийский огонь, то понимаю, что ради такого можно начать пить кофе без сиропа.

Санкции были и будут в любом случае

Тем более, что все те, кто ныл про то же самое в далеком 2014-м, хуже жить не стали. И их по-прежнему волнует курс валюты, а не цена на гречку и уж точно не личная безопасность и возможность получить осколок в тело белое.

Санкции были и будут в любом случае. Если не за Донбасс, то за недостаточную толерантность, избыточную коррупцию, ширину тротуаров, разрез глаз и нос картошкой. И за 8 лет под теми самыми санкциями в жизни обывателя изменилось не так уж и много, уж точно не больше, чем мы ожидали осенью 2014-го.

Я тоже хочу жить хорошо, есть вкусно, ездить на дорогой машине и носить соответствующую одежду. Но платить за это плачущими донецкими старухами я не готов. В моих глазах курс обмена слишком высокий – поставщики машин и одежды не рассчитаются. Есть простая истина: "холодильник" полон только у сильных, а сильный – тот, кто себя уважает. А у слабых холодильник отнимают.

Максим Мирович

— Воевать плохо и бесперспективно.

— С соседями нужно жить в мире.

— Прежде, чем вякать что-то про жизнь в другой стране, наладь жизнь в своей.

— Человек создан для счастья.

Откуда взялись чудища, не понимающие этих простых истин? Почему их так много?

Алена Солнцева

Я думаю, что решение Путина поддерживают и очень добрые люди, которые просто пойманы на удочку своего желания стать частью чего-то глобально хорошего: прийти на помощь, защитить "своих" (не важно, насколько эти свои нуждаются в защите, важно, что люди думают, что они нуждаются).

И всем этим добрым людям ответил представитель Кении в ООН (конечно, не с нашим величием слушать какую-то Кению, где и атомного то оружия нет, но все же стоило бы):

"Кения и почти каждая африканская страна порождены концом империализма. Наши границы чертили не мы.

Сегодня за границей каждой африканской страны живут наши соотечественники, с которыми нас связывают глубокие исторические, культурные и языковые cвязи. Если бы при обретении независимости мы решили создавать государства на основе этнической, расовой или религиозной принадлежности, мы бы до сих пор вели кровавые войны.

Вместо этого мы договорились довольствоваться границами, которые унаследовали. Но мы по-прежнему будем стремиться к континентальной, политической и правовой интеграции.

Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов. Мы решили следовать принципам Организации африканского единства и уставу Организации Объединённых Наций не потому, что нас устраивают наши границы, а потому что хотели выковать что-то большее".

ВЦИОМ сообщает, что признание сепаратистских "республик" одобряет более 70% россиян.

Но если верить альтернативным опросам общественного мнения, о единодушном одобрении признания "ЛНР" и "ДНР" в России говорить не приходится.

Аббас Галлямов

Итак, согласно данным Левада-центра* поддержали решение о признании ДНР и ЛНР 45 процентов жителей страны; высказались против – 40. С учётом того, что внешняя политика всегда выступала в роли ultima ratio Путина, результат этот можно назвать вполне себе впечатляющим. Поддержка – меньше половины населения; никаким консенсусом даже близко не пахнет.

Возможности милитаризма ещё, конечно, рано объявлять полностью исчерпанными (напомню, что начиная с января – после предъявления ультиматума НАТО и начала нынешнего обострения – показатели одобрения деятельности Путина начали понемногу расти), однако они точно уже не являются безграничными. Сплотить общество за счёт простого бряцания оружием уже вряд ли получится.

Надеюсь, упомянутые цифры отрезвят некоторые головы.

Алексей Лапшин

Считаю признание ДНР, ЛНР и последующий ввод туда российских войск результатом слабости и дипломатического поражения Кремля. До сих пор политическая линия РФ заключалась в отрицании своего участия в конфликте. Разумеется, кроме кремлёвских пропагандистов и их паствы в это мало кто верил, но всё же подобная тактика сохраняла возможности для политической демагогии и маневрирования. На Украину же давили Минскими соглашениями. Теперь маски сорваны. РФ сама же растоптала соглашения, к которым всё это время апеллировала. Политические возможности Кремля значительно сузились. Последовательное развязывание военной истерии в мире, особенно в последние месяцы, сыграло в этом важную роль.

Как можно всерьёз думать, что люди с такой ментальностью как нынешние руководители России действительно озабочены судьбой русских на Донбассе или где-либо ещё?! Одно дело профессиональные лжецы-пропагандисты, другое – восторженные патриоты, предающиеся сейчас ликованию. Возможно они думают, что власть была вынуждена повести себя "патриотично". Нет, это вас в очередной раз используют как марионеток. Позитивно, что шовинистическим психозом сейчас охвачено заметно меньше людей, чем в 2014 году. Это немного обнадёживает, поскольку люди могут задуматься о своих реальных угнетателях.

Судьба самих ДНР, ЛНР – также бесперспективна, как и у других сепаратистских образований, которых поддерживала РФ в последние 30 лет. Полная безнадёжность. Как можно надеяться, что режим , сложившейся в России, принесёт какое-то благо людям? Кстати, ничего общего с восстановлением Советского Союза или Российской империи политика коллективного Путина не имеет. РФ – слабое звено в глобалистской системе и её нынешнее положение загнанного в ловушку хищника – результат этой слабости, сколько бы Путин не прикрывался угрожающей риторикой.

Константин Калачев

Пока меня не было дома, кто-то на лестничной площадке вырвал с корнем плафон и украл лампу. Наверно от восторга после признания ДНР и ЛНР. Отношусь философски. Люди у нас хорошие. Патриотичные. Практичные. Запасаются лампами.

Путин, впрочем, заявил, что пока войска вводить не будет.

Михаил Немцев

Так, деталь момента. Несколько дней назад в России были страшные новости об угрозе для жителей ДНР/ЛНР со стороны украинской армии, принудительные "эвакуации" там начались, и т.д. Необходимость их "защитить" чуть ли не от неминуемого вторжения была озвучена вот прямо вчера. Вчера же этот их под камеры, значит, признал. Сегодня, оказывается, российский МИД заявил, что вводить войска туда "никто не собирается вводить", – а введут, "если будет угроза". Значит, угроза неминуемого вторжения, которая даже требовала массовых эвакуаций, ррраз – и отменена. Всё. Вот так это шоу и работает.

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" Вы пошли в гости, и у вас в прихожей украли галоши. Вы видели кто и говорите: "Положи на место". А укравший говорит: "А я не брал". Что тут делать! "Не брал" и всё! Вы-то хотели, может быть, сказать, что вот воровать нехорошо и т.д. Но ваш собеседник не вор, он не брал галош и сам об этом говорит вам русским языком. В глаза. Вы уже ему ничего не докажете, никогда. Он "не брал", "не видел", "не знает". Поэтому спорить с такими людьми просто невозможно." ("Бесконечный Тупик", прим. 545)

Днем ранее пресс-секретарь Кремля не мог ответить на вопрос, в каких границах признаны "ЛНР" и "ДНР". Последние дни ярко показали, что ситуацией управляет единолично Путин, считают некоторые комментаторы.

Кирилл Мартынов

Песков, с одной стороны, не мог не отвечать журналистам, чтобы не оказаться на месте недостаточно уверенного в происходящем Нарышкина. С другой стороны, он буквально не знал, что ответить на многочисленные прямые вопросы о том, в каких фактических границах власти РФ признали ЛДНР. Дело в том, что этого точно никто не знает – единственным носителем этой информации сегодня днем являлся президент Путин, который в свою очередь мог интерпретировать признание как угодно. Что в итоге и произошло, когда он объявил, что ЛДНР признаются в границах украинских областей, но атаки на украинские позиции пока не будет – может быть чуть позже, "никто не знает, как будет развиваться ситуация". [...]

Много лет мы на практике исследовали процедуры принятия решений, существующие в Кремле. В каком-то смысле слова до последнего времени мы были близкими свидетелями логики построения таких решений: как система обрабатывала Ходорковского, конфликты внутри элит или дело Голунова. Сейчас на самых разных примерах я и многочисленные другие наблюдатели фиксируем, что профессионалы-прагматики, сохранившиеся в окружении Путина, не могут подтверждать свои обещания, не могут ничего планировать.

Песков не из их числа, но его сегодняшняя пресс-конференция – это публичная демонстрация паралича бюрократии, которую также можно было наблюдать и во время эпохального "заседания Совбеза", которое разумнее было бы называть принятием присяги, скрепленной кровью, демонстрацией коллективной ответственности.

Песков не знает границ. Судьи не знают приговоров, которые они должны вынести. Министр финансов не знает, какие единоразовые выплаты он должен будет реализовать завтра. Чиновники, ответственные за здравоохранения, не знают, какую политику они будут проводить в ходе пандемии. Депутаты понятия не имеют, за что они будут голосовать единогласно через пару часов. Государство умирает, бюрократию вытесняют настроения, психология, последний собеседник президента, только что вышедший из его кабинета.

Даже если вы поклонник абсолютной монархии, это не она: монархи, говорят, всерьез отвечали перед династией и богом. Здесь перед нами "строго непоследовательная" политическая антисистема, каждый день изобретающая себя заново и отрицающая предыдущие итерации. Вчера мы хотели говорить с Шольцем и действовать в рамках Минских соглашений, но сегодня подумали, что как-то не хочется. Конституция, как раньше говорили, никогда не будет изменена, но вот Терешкова же просит. Пенсионный возраст не повысят, но есть нюансы. Вакцинация не будет обязательной, но все не так однозначно.

Драма Европы теперь связана не с "историческим реваншем". Она следствие полностью неуправляемой страны с ядерными ракетами, угрожающей не только своим соседям, но и самой себе.

Михаил Пожарский

Говорите, эскалация не выгодна российским элитам? Возможно так. Но остается еще проблема коллективного действия: все будут сидеть, молча понимая, что им это не выгодно, но никто не решится возразить первым. В психологии это называется по-разному: "спираль молчания" или "поездка в Абилин". Но суть вчера выражали лица некоторых дедов из Совбеза. На них читалось нечто вроде "что ж я с этого титаника еще десять лет назад не спрыгнул", однако губы при этом бодро рапортовали о полной и всесторонней поддержке избранного курса.

Власть – это обезьяна с гранатой

Постановка вчерашнего заседания – это, похоже, первое тестовое задание Эмира Кустурицы на посту режиссера Театра российской армии. Особенно, конечно, удался скетч с Нарышкиным. Когда ваш начальник внешней разведки находится в состоянии "мама, где я?" и не знает, аннексируем мы соседнюю территорию или просто "признаем" – это хороший повод задуматься, насколько все происходящее реально "распланировано". О том же заставляют задуматься обращения "глав" ЛДНР, записанные, записанные еще 16го числа, многодневный погорелый театр на границе с постановками типа "уничтожены две украинские ДРГ и один боевой слон", бессмысленная показушная "эвакуация". Если какой-то серьезный план здесь и существует, то исполняется он в самых общих чертах, а на деле царит "творческий бардак".

Резюмируя, вот вам непопулярная нынче мысль: власть – это не разумное начало и даже не хитрый злодей в темной башне. Власть – это обезьяна с гранатой, которая сама не знает, что будет делать в следующий момент. Поэтому ничего еще не закончено и возможно разное развитие событий. А древние были вовсе не дураки, когда предпочитали предсказывать исход войны по кишкам жертвенных животных. В случае таких кризисов – это наиболее эффективный метод аналитики.

Михаил Красулин

Очень многое написано и сказано про возможную мотивацию Путина относительно Украины. Как среди сторонников, так и его противников, люди спорят друг с другом, пытаясь разгадать логику и доказать собеседнику именно свою версию происходящего. Однако, даже сейчас, когда часть прогнозов сбылась, выстроить внятную систему не очень-то и получается.

Хотелось бы зафиксировать лишь одно: считаю, что такой стиль управления и принятия важнейших стратегических решений – недостоин страны, претендующей на серьёзный статус.

Сознательно выстроенная система, при которой все население вынуждено ждать, пока величество заправит салфетку, прожует, прочитает ей часовую лекцию на отвлеченную тему, чтобы в конце выдать какую-то трехминутную хотелку – всё это карикатура даже на тот образ государства, который рисует сама госпропаганда.

Не вяжется "страна-победительница во всех оборонительных войнах" и на "всех чемпионатах-олимпиадах" – с развалившимся на кресле скучающим баем, испытывающим терпение своих подданных.

"Захочу или нет нажать красную кнопку – это моя личная персональная тайна".

Не для того "деды воевали", чтоб целая страна зависела от настроения одного человека, неважно – с фамилией Путин ли, Навальный или Шульман

Светлана Чунихина

Путин действительно смакует свое эксклюзивное право на принятие любых значимых решений, и с удовольствием держит в неведении относительно этих решений и своих, и чужих. Поэтому все вокруг него без конца попадают в глупое положение, а Путин над ними посмеивается (*в усы).

Это садистское наслаждение, безусловно. И этим он ужасно похож на Сталина. С той лишь разницей, что Сталин не мимикрировал под агента "нормальности", просто еще одного парня в дорогом костюме. А цель у них общая. И ранняя семейная биография, кстати, имеет много похожих сюжетов, то есть патогенез в общих чертах одинаков.

В интервью Стоуну Путин сказал, что сегодняшняя Россия несёт на себе родимые пятна сталинизма. Ну да. Он сам это родимое пятно и есть.

Некоторые скептики по-прежнему считают, что Кремль не пойдет дальше признания сепаратистских "республик".

Альфред Кох

Да. Я думаю, что Путин по-прежнему считает, что понтами дожмет Запад. Он сам не хочет начинать настоящую войну. Он все еще думает, вот сейчас еще подниму градус – и они "склеются".

Вот он признал ДНР-ЛНР. Смотрит реакцию: экспресс анализ показывает – хавают. Их реакция – сдержанная, без излишеств.

Тогда он принимает решение ввести войска. Опять что-то бормочут про статус-кво. Типа, уже восемь лет так. Но тоже прогноз для него – умеренно благоприятный.

Путин по-прежнему считает, что понтами дожмет Запад

Тогда он говорит, что признал ДНР-ЛНР в административных границах 2014 года! О! Тут пошли санкции, отмена встречи Лаврова и Блинкена и т.д.

Тогда он на этом останавливается. Дает паузу и смотрит, что будет дальше. Пока больше лягушку не нагревает.

Пусть лягушка привыкнет. Потом, через какое-то время продолжит нагревать. А пока "отморозится" и затихнет "в засаде".

Я понимаю, что в какой-то момент ходов (кроме как начинать уже реально воевать) – не останется. И вот тогда будет момент истины.

Но пока, мне кажется, он все еще думает, что дожмет Запад и получит полное удовлетворение своего ультиматума по гарантиям безопасности.

Вопрос лишь в том, какие ходы еще у него есть в запасе? Фантазия у него, судя по его действиям, богатая. (Вспоминается Солженицын, который описывая пыточную изобретательность чекистов, восклицал: "Сколько в этом сытой фантазии!")

Сергей Медведев

Я человек тут сторонний, неделю не был в Москве, катался на лыжах в Эстоонии, елки там, белки, на мази бежать или без мази, вот это все. Приехал, а тут в Фейсбуке полный апокалипсис, пробито новое дно, и мир никогда не будет прежним. Объясните мне, недалекому лыжнику с кислородным голоданием мозга, что произошло и почему надо сушить сухари и запасать гречку. Войны как не было, так и нет, массовых жертв вроде как тоже, обстрелы с точным указанием количества гранат упоминаются только в депешах бывшего МММщика Пушилина. Три месяца громыхания железом и возюкания по грязи личного состава и военной техники (с забытыми там и сям на станциях подразделениями, которые воруют кур и побираются у местного населения) окончились тем, что Россия торжественно признала пиратские анклавы, которые и так уже семь лет контролировала, содержала, где выдавала российские паспорта и держала регулярные войска (помните ту комичную историю с ведомостью о снабжении российских воинских частей в ДНР, которая случайно выплыла на суде в Ростове?). При этом она сама не знает, в каких границах их признала, Нарышкин с Песковым путаются в показаниях. То есть вот эти вот три месяца ожидания мировой войны с указанием времени и места ее начала и страшных карт танковых ударов – все это закончилось торжественным заседанием Госдумы и салютом в Луганске?

Что еще? "Адские" санкции Запада с запретом на выезд Соловьева на озеро Комо? Остановка Северного потока-2, который и так безнадежно погряз в ЕСовских согласованиях и был обречен, и 11 млрд долларов (будем откровенны, некритичная сумма для России-2022) сгинули на илистом балтийском дне? Доллар сходил на 80 и евро на 90, и оба уже отскочили – так мы уже видели эти цифры, пятипроцентные броски на геополитических рисках уже заложены в цену этой недовалюты. Эпическое заседание Совбеза в тронном зале, достойное пера Гоголя, Щедрина и программы "Куклы"? Мрак в голове Путина и непризнание им государства Украина – для вас это новости после аннексии Крыма и серии инвектив и откровений лучшего друга российских историков?

И я правда не понимаю, чем все случившееся отличается от десятилетиями разыгрывавшихся сценариев Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья -– все те же полумертвые территории Новых Темных Веков, которые будут заморожены еще десятилетия, ну или сколько просуществует российский режим; Россия окружает себя довесками токсичных анклавов, которые отравляют ее бюджет, общество и отношения с внешним миром, не принося никаких стратегических выгод, своего рода "антисанитарный кордон". Фиговый листок Минских соглашений сорван, Россия предстает во всей своей неоимперской тщете и подставляет голую задницу под новые санкции. Насколько я слышу голоса из Киева, все выдыхают с облегчением, ожидания большой войны окончились пшиком, пропагандистским чижиком, депутаты Госдумы поздравляют друг друга, потому что нельзя же просто так три месяца катать вдоль границы танки – ну вот, докатились до признания семь лет назад оккупированных территорий, big deal! Но моя лента почему-то напряженно продолжает ждать судьбоносных сражений за Славянск, Краматорск и Иловайск, гудериановского броска на Мариуполь и андреевского стяга в Очакове-Одессе. И вот объясните мне, простому российскому лыжнику, чего я должен бояться и о чем скорбеть, прежде чем уеду в очередные северные леса, к лисам и лосям?

Не закрывать глаза на неизбежное призывает Григорий Юдин:

У политических аналитиков есть своя ответственность. Она состоит в том, чтобы смотреть в глаза реальности. Те, кто месяцами утверждал, что никакой войны не будет, что всё это происки Блумберга, Блинкена, спекулянтов, что Путин просто шутит, угрожает и так далее – хотя ничего не менялось, у границ день за днём методично собиралась огромная группировка войск и готовилась к удару. Те, кто весело смеялся над предостережениями американцев, которые поставили на кон свою и без того не лучшую репутацию, чтобы предупредить тех, кто способен слышать. Те, кто видел изменившиеся лица европейских лидеров и прикольно над ними шутил.

Каждый может добросовестно ошибаться, тем более когда речь идёт о самом страшном. Однако теперь настало время перестать ржать и перестать объяснять, почему "Путину это невыгодно". Наши слова имеют последствия. Люди до конца не хотят верить в страшное, пытаются бежать от этого. Это нервное "да какая ещё война" помогает им уходить от реальности. И готовит их к тому, чтобы когда война начнётся, укрыться за удобным "да не было бы никакой войны, если бы американцы сами не начали, Путину это было невыгодно".

Никто из нас не смотрел в военные планы, не знал их наверняка – и не знает до сих пор. Вполне может статься, что Путин получил разрешение на ввод войск, чтобы сделать из него бумажный кораблик. Однако в условиях неопределённости стоит думать о том, какими будут последствия твоих слов. Иногда надо уметь вслух сказать "я ошибался". Это позволит людям вокруг чуть смелее взглянуть реальности в глаза.

Многие, глядя в глаза реальности, не понимают, как в ней действовать дальше.

Евгений Ройзман

Пережить Путина – как национальная идея России.

Евгений Чичваркин

Нынешняя российская власть во главе с Путиным не представляет российский народ.

Они хунта, угнетатели.

Народ одурачен, в страхе или в отъезде.

Война принесёт смерть смелым защитникам и самоуверенным нападавшим, конечно чудовищное обнищание всем и везде, кроме российских генералов и оборонпрома.

Все эти люди выросли на одних и тех же мультиках и называют друг друга фашистами, хотя фашисты те, кто вторгается в чужой дом.

Большинству россиян очень страшно, потому что калечат, похищают, пытают, подвешивают ласточкой, сажают на бутылку, кипяток, паяльник, забивание до смерти, ампутированные пятки, 5 литров жидкости в брюшной полости, нужно перечислять ?

В Украине это ушло с совком, да и было в условно бессимптомной форме.

Выросло непоротое поколение, которое не понимает, почему великий и могучий русский дух не воспрянет, почему в Белоруси не стали сопротивляться дальше. Потому, что страшно. Страшно, *****, понимаете? Я уехал, потому, что страшно.

И как минимум до смерти Путина будет с каждым годом хуже и страшнее.

Даже если военных действий не будет, в чём я к сожалению засомневался, обнищание неизбежно. Никакие цены на нефтегаз не спасут. [Украдут] всё. [Украдут] как в последний день.

Все, кто сохранил мозг и достоинство будут считаться предателями (хотя настоящие предатели интересов россиян сидят в Кремле)

Пока и если есть любая возможность – уезжайте !!

Но и отъезд из путинской России не решает проблемы, с которой сталкиваются сейчас многие россияне – ощущения вины и стыда за то, что делает твоя страна. Украинцы винят россиян за недостаточно активный протест против действий Кремля, а россияне, в свою очередь, задумываются о степени своей причастности к происходящему и ответственности за него.

Юрий Дудь

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: "Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?", – он ответил: "Жесть. Трагедия. И чувство вины […] Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи".

Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру – мир.

Анна Наринская

С удивлением читаю множество реплик о нашей всеобщей виновности.

Разговоры о всеобщей вине – я уверена – вещь вредная. Разговоры о ней размывают идею вины конкретной. Вины людей, которые реально и лично ответственны за то, что происходит.

Извините за пересказ общеизвестного, но современная история во многом движима политическим элементом, а политика, соответственно, элементом личным. Конкретные люди (и даже конкретный определенный человек) десятилетия находящиеся в высших эшелонах власти делают определенные выборы, руководствуясь определенными целями. Бывает, что эти цели не совпадают с правовым пониманием государственности и это не оставляет населению никаких демократических рычагов давления. А при условиях тотального полицейского контроля – почти никаких рычагов.

Не подумайте, я не призываю к самоуспокоению. Просто я напоминаю, что у событий есть инициаторы. У преступлений есть виновники.

А всеобщая вина – это вина в сущности ничья

Гасан Гусейнов

Что же делать, когда осознаешь, что страна-грабительница – твое собственное отечество? Не государство, а именно страна. Не знаю: на этот вопрос можно ответить по-всякому.

Сегодня на процессе по сфабрикованному делу Навального один свидетель обвинения – Федор Горожанко – неожиданно стал свидетелем защиты, обвинив следователей в подлоге и запугивании, а весь процесс назвавший фальсификацией. Заседание суда было прервано.

А что если шаг Федора Горожанко окажется заразительным и для некоторых российских военных, брошенных на Украину? И они захотят защитить эту страну от самих себя?