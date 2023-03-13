Жителя Карелии обвинили в намерении воевать в Украине против России

На границе с Казахстаном ФСБ России задержала жителя Петрозаводска по делу о приготовлении к государственной измене. Об этом пишет "Первый отдел".

Задержанного обвинили в попытке выехать в Украину, чтобы воевать против российской армии. По данным следствия, он купил медикаменты и специальную амуницию, а также нашёл людей, которые согласились помочь ему добраться до Украины.

Это уже третье за день дело, связанное с государственной изменой. Задержанную в Хабаровске обвинили в финансировании ВСУ, задержанного в Новгороде – в сотрудничестве с украинской разведкой.

По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год. Правозащитники говорят о тренде и отмечают, что к госизмене нельзя отнести только переводы близким родственникам, оплату услуг, помощь в лечении и гуманитарную помощь.