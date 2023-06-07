Российского военного в Севастополе приговорили к сроку за оставление части

Подконтрольный Москве военный суд в аннексированном Севастополе приговорил младшего сержанта Черноморского флота России Юрия Тряпкина к пяти годам и четырём месяцам колонии. Его обвинили в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Согласно приговору, Тряпкин, будучи контрактником, без уважительных причин не явился к месту службы в октябре 2022 года. Он пояснил, что в это время помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. В феврале Тряпкин написал явку с повинной, полностью признав вину.

Ранее "Медиазона" выяснила, что за четыре месяца 2023 года в суды о самовольном оставлении части поступило 1053 дела – больше, чем за весь предыдущий год.