Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российского военного в Севастополе приговорили к сроку за оставление части

Подконтрольный Москве военный суд в аннексированном Севастополе приговорил младшего сержанта Черноморского флота России Юрия Тряпкина к пяти годам и четырём месяцам колонии. Его обвинили в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Согласно приговору, Тряпкин, будучи контрактником, без уважительных причин не явился к месту службы в октябре 2022 года. Он пояснил, что в это время помогал своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. В феврале Тряпкин написал явку с повинной, полностью признав вину.

Ранее "Медиазона" выяснила, что за четыре месяца 2023 года в суды о самовольном оставлении части поступило 1053 дела – больше, чем за весь предыдущий год.

  • После начала объявленной осенью 2022 года мобилизации в России было ужесточено законодательство о дезертирстве. По новой статье Уголовного кодекса за оставление части или места службы в период мобилизации или войны грозит до десяти лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG