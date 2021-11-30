Военный бюджет США заблокирован из-за "Северного потока – 2"

Республиканцы в Сенате США заблокировали принятие оборонного бюджета на сумму около 770 миллиардов долларов без ужесточения санкций против газопровода "Северный поток – 2". Поддержали проект бюджета 45 человек, против проголосовал 51.

Лидер демократов в Сенате Чай Шумер назвал решение республиканцев возмутительным.

Незадолго до голосования в Сенате по военному бюджету американские СМИ писали, что Белый дом и Госдепартамент просили сенаторов не допускать поправок об ужесточении ограничений против "Северного потока – 2".

Противники "Северного потока – 2" опасаются, что в случае запуска проекта откажется от транзита газа через Украину. Ранее, по данным СМИ, с просьбой к Конгрессу США не вводить новые санкции против газопровода обращалось правительство Германии. Издание Axios со ссылкой на конфиденциальный документ бундестага писало, что, по мнению Берлина, проект не будет представлять угрозы для Киева, при условии сохранения транзита.

Вместе с тем на рассмотрении в Сенате находится поправка от демократов в проект оборонного бюджета об ужесточении санкций против Москвы в случае вторжения России на Украину. Ограничения, в частности, предусматривают санкции против газопровода и лично президента Владимира Путина.

Газопровод "Северный поток – 2" – совместный проект российского "Газпрома" и ряда европейских, прежде всего германских, компаний был окончательно достроен в сентябре. Сейчас он ожидает сертификации германскими властями и окончательного одобрения Еврокомиссии. США и ряд стран ЕС выступают против реализации этого проекта, называя его инструментом давления на Украину и Евросоюз.

Соединённые Штаты ввели ряд санкций в связи с проектом, которые, однако, не затронули сам газопровод и его владельцев. Конгресс сейчас обсуждает возможность законодательно обязать администрацию США ввести более жёсткие санкции.

В Германии меняется правительство. В коалиции будут и противники газопровода – партия "Зелёных". При этом коалиционное соглашение не упоминает о "Северном потоке – 2", следовательно, политика Берлина по отношению к газопроводу, скорее всего, не изменится.