Бывший заместитель главы российского "Военторга" приговорён к пяти годам тюрьмы в США. 59-летний Леонид Тейф признан виновным в даче взятки, мошенничестве и уходе от налогов, сообщается на сайте министерства юстиции страны. Обвинения в отмывании 150 миллионов долларов взяток от российских подрядчиков организации с него были сняты.

Расследование против Тейфа началось в 2018 году, вскоре после его переезда в Северную Каролину. Власти США считали, что с 2010 по 2012 год бизнесмен, будучи замдиректора принадлежащего министерству обороны "Военторга", получил от подрядчиков взятки на сумму около 150 миллионов долларов, которые отмывал через зарубежные счета. Эти деньги для него собирал помощник, выступивший свидетелем по делу.

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В ходе расследования против россиянина были выдвинуты новые обвинения. Он, в частности, подозревался в попытке организации убийства любовника своей бывшей жены и подаче ложных сведений при получении визы. Кроме того, он обвинялся в хранении незарегистрированного оружия.

Предприниматель согласился на досудебное соглашение с американскими властями. Федеральная прокуратура сняла с него 47 из 50 пунктов обвинения. Грозивший ему двадцатилетний срок был сокращён в четыре раза. Кроме того, власти США не будут конфисковывать его имущество, кроме приблизительно 6 миллионов долларов, которые он заплатит с женой.

В России дело не комментировали. Акционерное общество "Военторг", когда там работал предприниматель, занималось организацией питания воинских частей и банно-прачечного обслуживания военных. Тейф, занимая пост замдиректора компании, уже постоянно жил в США. Он покинул должность почти одновременно с отставкой министра обороны Анатолия Сердюкова, обвинённого в коррупции.

Защита Тейфа рассчитывает, что с учётом проведённого под арестом времени, Тейф выйдет через полтора года, передаёт Би-би-си. В рамках сделки со следствием россиянин согласился на депортацию сразу после освобождения. Изначально власти США попытаются выдать его Минску, так как у него есть белорусский паспорт. Затем — Израилю, где у него тоже есть гражданство. Если власти этих стран откажутся его принять, Тейф согласился уехать в Россию.