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Война и дипломатия: есть ли выход? Эфир в 20:30

Закрытые двери переговоров. В эфире бывший посол Украины в США и России Владимир Ельченко

Может ли война между Россией и Украиной быть завершена дипломатами? Виталий Портников беседует с бывшим послом Украины в США и России Владимиром Ельченко. Эфир в 20:30.

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