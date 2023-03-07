Может ли война между Россией и Украиной быть завершена дипломатами? Виталий Портников беседует с бывшим послом Украины в США и России Владимиром Ельченко. Эфир в 20:30.
Война и дипломатия: есть ли выход? Эфир в 20:30
Закрытые двери переговоров. В эфире бывший посол Украины в США и России Владимир Ельченко
Может ли война между Россией и Украиной быть завершена дипломатами? Виталий Портников беседует с бывшим послом Украины в США и России Владимиром Ельченко. Эфир в 20:30.
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