ВСУ сообщили о гибели в бою группы 73-го морского центра спецопераций

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 29 февраля сообщили о гибели в бою группы своих военных из 73-го морского центра.

"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специальной задачи, военные приняли своё последнее сражение, навечно оставшись в строю", - говорится в сообщении. Число погибших, а также место их гибели в сообщении не указано.

Украинский вещатель "Суспильне" передаёт, что группа бойцов погибла при попытке закрепиться на Тендровской косе в северной части Черного моря, вдоль побережья Херсонской области.

73-й морской центр – часть специальной разведки Сил спецопераций. Его бойцы совместно с другими подразделениями Сил обороны и полицией в начале полномасштабного вторжения России не допустили высадку воздушного десанта российской армии на аэродром "Кульбакино" в Николаеве. Также 73-й морской центр ССО принимал участие в операции по освобождению Змеиного острова 7 июля 2022 года, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Чиновники оккупированной Россией части Херсонской области и государственные российские СМИ сообщили, что при попытке высадиться на Тендровской косе "была уничтожена группа украинских диверсантов". Телеграм-канал Mash написал, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках. В результате боя военные РФ подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один был ранен и попал в плен. На сообщение обратила внимание "Медуза".