Вторжение России в Украину: аморальность войны. Эфир в 20:30

Война России против Украины – каскад военных преступлений и демонстрация общественного инфантилизма россиян. Почему так происходит? Собеседники Виталия Портникова - Мирослав Маринович, украинский правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета, и Григорий Амнуэль, российский режиссер и публицист. Эфир в 20:30.