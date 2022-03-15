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Вторжение России в Украину: аморальность войны. Эфир в 20:30

Город Изюм в Харьковской области после российского обстрела

Есть ли выход из нравственного тупика? Обсуждают Виталий Портников, Мирослав Маринович и Григорий Амнуэль

Война России против Украины – каскад военных преступлений и демонстрация общественного инфантилизма россиян. Почему так происходит? Собеседники Виталия Портникова - Мирослав Маринович, украинский правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета, и Григорий Амнуэль, российский режиссер и публицист. Эфир в 20:30.

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