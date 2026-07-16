В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут – в победе партии власти сомнений нет. Тем не менее с самого начала избирательная кампания 2026 года сопровождается сообщениями о давлении и репрессиях против оппозиционных и независимых кандидатов.

О текущей кампании, о том, что считать ее главной интригой (если она вообще есть) и о том, зачем вообще проводить выборы, которые ни на что не влияют в программе "Человек имеет право" говорим с электоральным экспертом Станиславом Андрейчуком.

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