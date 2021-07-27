"Вычистить из Интернета". Соцсети о блокировках Навального и ФБК

Очередная новость свободы слова в России - Роскомнадзор заблокировал сайты Алексея Навального, ФБК и ещё нескольких десятков сайтов, так или иначе связанных с Навальным (ФБК и штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и иностранными агентами, они оспаривают это решение).

Ксения Собчак:

Не найдя успокоения в замедлении Твиттера и блокировке Телеграм, наш дорогой Роскомдозор нашел новую жертву и заблокировал сайт Алексея Навального, а также 40 ресурсов, связанных с иноагентом ФБК. Все логично: месяц заканчивается, а отчитаться не о чем. Однажды Роскомдозор так заиграется, что по ошибке заблокирует собственный сайт.

Антон Орехъ:

40 сайтов, связанных с именем Навального, в том числе, navalny.com, заблокированы. Что, конечно, очень смешно. Потому что даже посадив самого Навального, они не сумели его "заблокировать"



Любовь Соболь:

Роскомнадзор заблокировал мой сайт soboll.ru, который итак был закрыт после того, как я не смогла участвовать в выборах в Госдуму из-за единороссовского закона и признания ФБК экстремистской организацией.

На сайте были: 1) моя предвыборная программа в Госдуму 2) моя биография 3) мои политические взгляды

Что из этого является запрещенным на территории России, а, Генпрокуратура?

Леонид Волков:

Оооо, и мне РКН с Генпрокуратурой через YouTube прислали письмо счастья. Говорят, мой канал призывает к массовым беспорядкам!

Руслан Шаведдинов:

Путин грязными ручонками Роскомнадзора заблокировал все сайты связанные с командой Навального . Интересно, а как скоро запретит упоминать нас в офлайне?)

Андрей Козенко:

Готов зачитывать новые расследования Навального и рассылать их войсмейлами всем желающим. У меня сайт открывается

Дмитрий Колезев:

Уже даже не важно, какой из многочисленных поводов для блокировки сайтов Навального использовала Генпрокуратура. За последние годы оснований в законодательстве создано множество. Теоретически заблокировать можно что угодно, практически — почти что угодно (вот сайт «Умного голосования», который на appspot.com, пока не заблокировали).

Помню, школьником читал в учебниках про глушилки, которыми в СССР пытались перебить вещание иностранных «голосов» и думал — вот ведь идиотизм, а. Хорошо, что те времена закончились!

Прошло 20 лет…

Кому положено злорадствовать, предсказуемо злорадствуют.

Алексей Мухин:

РКН блокирнул сайты из "сетки Навального", с помощью которой Лео Волков и Ко пытались требовать продолжения банкета на этом празднике жизни, продвигая своё "унылое голосование" и пытаясь харрасить должностных лиц. Всё это они выдавали за политическую деятельность или, по крайней мере, активизм, который неплохо продаётся легковерным хомякам - источнику подножного корма для донатенфюрера и его банды.

Илья Ремесло:

Тем временем Роскомнадзор сделал то, что давно пора было сделать – заблокировал сайт Навального.

Было бы странно, если после признания структур Навального экстремистскими, его сайт продолжал бы распространять их материалы.

Боевые хомячки уже обещают страшно отомстить РКН, но честно говоря, всё это – буря в стакане воды. Навальный уже давно особо никому не интересен.

Андрей Вышинский:

Решение Роскомнадзора наконец-то заблокировать сайт Навального назрело очень давно и единственное недоумение, которое оно может вызвать у адекватного гражданина, это почему так долго тянули. Все ведь прекрасно понимают, что ресурс уже много лет распространял недостоверную информацию, зачастую направленную на разрушение российского государства. Сложно понять причины лояльности ведомства: то ли связи Навального, то ли простое разгильдяйство, то ли боялись показать волю, но в конце концов всё же необходимое было сделано.

Выразим скромную надежду, что в дальнейшем ведомство будет действовать решительнее, как велит ему российское законодательство. Первый, как говорится, пошёл.

Есть и другие новости. Исправно пополняется список СМИ - иностранных агентов. Правда, главный редактор The Insider заявил, что маркировать контент издание не будет.

Роман Доброхотов:

Тут Минюст захотел на The Insider приклеить какой-то ярлык, но мы носить колокольчик в носу и приседать не будем, наоборот- удвоим усилия. А если вы хотите поддержать The Insider - подпишитесь на регулярные донейты (это даже путинские законы не запрещают)

Мария Снеговая:

Мое уважение и восхищение коллегам!

Александр Подрабинек:

Хорошая новость на фоне постыдного поведения русскоязычной прессы, готовой маркироваться как угодно, лишь бы барин не сердился. Главный редактор Insider Роман Доброхотов заявил, что не будет ставить на материалах своего издания позорный ярлык «иностранный агент». Приветствую Романа! Шаг рискованный, но достойный.

Григорий Охотин:

Подписался на 300 рэ донатов новоприбывшему The Insider Russia. Что сказать хочу - да, все плохо, да, настроение ни к черту, да, руки опускаются. Но это все от лукавого, вторичные эмоции. Реально тяжело - тем, кого атакуют. И им ахи-вздохи не помогут, а вот любое слово поддержки - публичное, личное, любой рубль, любой лайк - действительно ОЧЕНЬ помогают, меняют настроение в течение часов и придают силы преодолевать любые сложности. Знаю, плавал - это поразительно, но самые простые слова поддержки в такой ситуации способны растрогать до слез. Давайте помогать тем, кого атакуют поактивней и пошумней. Оно и самому сразу чуть полегче. И так выплывем. И руки поднимутся снова.

Николай Подосокорский:

Тем временем пригожинская помойка РИА ФАН сообщила, что направит заявление в силовые ведомства с требованием включить правозащитную организацию «ОВД-инфо» в реестр «иностранных агентов». В это время в Беларуси арестовали счета национального ПЕН-центра и приступили к его ликвидации. Собственно с начала года в союзном государстве России и Беларуси было уже закрыто или выдавлено за границу столько журналистских и правозащитных проектов, что проще перечислить те, что еще каким-то чудом уцелели.

Последние бастионы свободы слова у нас - это "Новая газета", то самое ОВД-инфо, которое вот-вот запретят, "Медиазона", телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы", МХГ и ПЕН-клуб (один в Москве и один в Питере). Всё остальное под позорными ярлыками, штрафами и колоссальным давлением. Говорят, что на август в России намечена зачистка популярных блогеров, пишущих на политические темы, имеющих хорошую репутацию и критикующих власть. Даже на сверхпопулярного Юрия Дудя уже возбудили идиотское дело о якобы пропаганде наркотиков, и он теперь должен мотаться по судебным инстанциям, доказывая, что не верблюд (что не имеет политических амбиций и никуда не собирается избираться). Даже лояльнейшую Кремлю партию КПРФ, участвующую в принятии всех запретительных законов, поддерживающую изоляцию страны и оправдывающую репрессии против инакомыслящих, начали трясти в поисках неподконтрольных элементов, выбивая из нее тех, кто еще способен хоть на какую-то критику путинского курса (Грудинин, Бондаренко и др.).

Россия вступает в период самой тяжелой и мрачной реакции постсоветского времени. И даже если этот период продлится не более четырех с половиной лет (в чем я убежден), совсем неясно - кто и в каком состоянии уцелеет до естественного выхода из этого тупика.