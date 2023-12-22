"Вёрстка": на выставку "НАТО - история обмана" в Сочи выделили ₽65 млн

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, который по указу президента России Владимира Путина будет проводиться в конце февраля - первых числах марта 2024 года, готовится выставка "НАТО - история обмана". На проект выделили президентский грант в 65 млн рублей, выяснила "Вёрстка".

Средства, как отмечает издание, получила неизвестная московская НКО "Центр народного просвещения". По словам авторов инициативы, на выставке они хотят показать "бесчеловечную сущность политики альянса".

В обосновании своей заявки авторы обвиняют союз НАТО и США в создании предпосылок к российскому вторжению в Украину. На что именно будут потрачены 65 миллионов рублей в материале не говорится.

Антизападная риторика и, в частности, резкая критика в адрес США и стран Североатлантического союза после начала полномасштабной войны в Украине стала неизменной составляющей почти всех программных заявлений Владимира Путина и других членов российского руководства. Приводимые в выступлениях сведения часто не соответствуют фактам или основаны на их спорных интерпретациях.

Фестиваль молодёжи в Сочи, несмотря на название, не имеет прямого отношения к аналогичным мероприятиям, ранее проводившимся левыми организациями Всемирная федерация демократической молодёжи и Международным союзом студентов.

В подписанном в апреле указе Путина о проведении мероприятия организации не упомянуты. Оргкомитет по подготовке будущего фестиваля возглавил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.