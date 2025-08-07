WP: Госдепартамент смягчил доклад о правах человека в России

Госдепартамент США смягчил доклад о правах человека в России, Израиле и Сальвадоре. Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на предварительную версию документа.

Издание отмечает, что новый доклад стал значительно короче и мягче по тону по сравнению с прошлогодней версией. Из документа, в частности, исчезли упоминания о преследовании ЛГБТ в России, где Верховный суд ранее запретил "международное общественное движение ЛГБТ", а по стране прошли рейды и аресты.

В части, касающейся Сальвадора, говорится, что в 2024 году не было достоверных сообщений о серьёзных нарушениях, хотя ранее документ фиксировал убийства, пытки и плохие условия в тюрьмах.

В разделе по Израилю пропущены темы коррупции, независимости судов и слежки за палестинцами.

Официальных комментариев Госдепартамент не дал. Один из сотрудников ведомства заявил на условиях анонимности, что структура доклада была изменена для лучшей читаемости и устранения повторов. При этом сам доклад пока не опубликован, хотя его должны были представить Конгрессу ещё в феврале.

