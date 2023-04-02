WP написала о покупке квартиры со счета Абрамовича учительнице Путина

Американская газета The Washington Post сообщила об обнаруженных недавно финансовых отчётах, из которых следует, что с ошорного счёта, тайно контролируемого бизнесменом Романом Абрамовичем, была оплачена квартира в Тель-Авиве для бывшей учительницы Владимира Путина.

Как говорится в статье, опубликованной 2 апреля, во время государственного визита в Израиль в 2005 году российский президент провёл короткую встречу со своей бывшей учительницей немецкого языка Миной Юдицкой-Берлинер. Позднее он осыпал её подарками и, по словам самой Юдицкой-Берлинер в интервью спустя 10 лет израильскому изданию, способствоваал покупке ей квартиры за 208 тысяч долларов, пишет WP.

Деньги на покупку недвижимости поступили, однако, не от Путина, а со счёта, связанного с Абрамовичем, утверждается в публикации. Там же говорится, что найденные квитанции укрепляют предположение о финансовых связях между бизнесменом и Путиным, которые оба отрицали.

Роман Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь, требуя от СМИ опровержений и даже пытаясь действовать через суд, чтобы аннулировать статьи, в которых предполагалось, что он выполнял распоряжения Путина.

Документы, на которые сейчас ссылается The Washington Post, были, как отмечается, получены газетой совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Они включают дарственный договор, в котором записан перевод 245 тысяч долларов Юдицкой-Берлинер от компании Абрамовича на Кипре. Деньги поступили в период, когда она купила небольшую квартиру в центре Тель-Авива.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил прямо на вопросы о роли Путина в сделке и о том, привлекал ли он для этого Романа Абрамовича. Песков посоветовал обратиться в Федерацию еврейских общин России, сказав, что "любая благотворительная деятельность в Израиле осуществляется через эту организацию", пишет WP.

Представитель Абрамовича признал подарок, но заявил, что он был сделан не по указанию Путина, а после запроса от еврейской общины.

Роман Абрамович, категорически отрицающий финансовые связи с Кремлем, пытается оспорить решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций после начала полномасштабной войны в Украине, напоминает Русская служба Би-би-си.