WP: Путин требует контроля над Донецкой областью

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По данным собеседников газеты, Путин также заявил о своей готовности отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

The Washington Post отмечает, что территориальные требования Москвы стали чуть менее масштабными по сравнению с теми, что были объявлены на переговорах в Анкоридже в августе. По словам источников, некоторые чиновники Белого дома расценили это как прогресс, но Украина вряд ли так к этому отнесётся.

Собеседники газеты также рассказали, что во ходе встречи в пятницу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф "давил" на украинскую делегацию по поводу передачи России контроля на Донецкой областью.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. На следующий день Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США также сообщал, что в течение двух недель в Будапеште должен состояться российско-американский саммит.

Ни Белый дом, ни Кремль не ответили на просьбу журналистов The Washington Post о комментарии.