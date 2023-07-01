WP: Украина планирует пойти на переговоры, взяв Крым "в заложники"

Украина раскрыла план по завершению войны главе разведки США Уильяму Бёрнсу во время его непубличной поездки в Киев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников, знакомых с ходом визита.

Бёрнс посетил Киев в июне – там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями украинской разведки, пишет WP. Военные стратеги рассказали Бёрнсу, что к осени планируют отвоевать значительную территорию, захваченную Россией, продвинуться в восточную Украину, перебросить артиллерию и ракетные системы к аннексированному Крыму, а затем пойти на переговоры с Москвой. Об этом WP рассказали три человека, знающие о плане.

В "идеальном сценарии" украинские военные получили бы рычаг давления на Россию, продвинув войска и мощное вооружение к границе с Крымом, таким образом взяв его "в заложники", пишет WP. После этого, согласившись не брать полуостров силой, Киев потребовал бы от России принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада, говорят украинские чиновники.

"Россия пойдёт на переговоры, только если почувствует угрозу", - сказал WP высокопоставленный украинский чиновник.

WP отмечает, что поездка Бёрнса в Киев состоялась до мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. После случившегося Бёрнс позвонил главе российской разведки Сергею Нарышкину, чтобы лично сказать, что США непричастны к мятежу, сообщает The Wall Street Journal. Ранее о том же публично заявлял президент США Джо Байден.