Япония назвала Россию прямой угрозой безопасности в Европе

Вторжение России в Украину представляет собой наиболее существенную и прямую угрозу безопасности в Европе, говорится в новой редакции Белой Книги обороны Японии.

В тексте сказано, что Россия, несмотря на статус члена Совбеза ООН, пренебрегла международным правом. Риторика и действия российских властей "могут быть истолкованы как угрозы применения ядерного оружия".

Отмечается, что мировое сообщество, как и Япония, не будут мириться с подобными действиями России.

Японские власти обеспокоены наращиванием военного присутствия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также совместными военными учениями России и Китая. Еще одной угрозой названа Северная Корея, развивающая ядерные и ракетные разработки.

На таком фоне Япония заявляет о приоритете дипломатических отношений, однако не отказывается от намерения "защитить свою землю самостоятельно" и сдержать потенциального противника.