Япония назвала Россию прямой угрозой безопасности в Европе

Вторжение России в Украину представляет собой наиболее существенную и прямую угрозу безопасности в Европе, говорится в новой редакции Белой Книги обороны Японии.
В тексте сказано, что Россия, несмотря на статус члена Совбеза ООН, пренебрегла международным правом. Риторика и действия российских властей "могут быть истолкованы как угрозы применения ядерного оружия".
Отмечается, что мировое сообщество, как и Япония, не будут мириться с подобными действиями России.
Японские власти обеспокоены наращиванием военного присутствия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также совместными военными учениями России и Китая. Еще одной угрозой названа Северная Корея, развивающая ядерные и ракетные разработки.
На таком фоне Япония заявляет о приоритете дипломатических отношений, однако не отказывается от намерения "защитить свою землю самостоятельно" и сдержать потенциального противника.
- В декабре 2022 года Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времён Второй мировой войны. Через пять лет оборонный бюджет страны станет третьим в мире – после США и Китая. В новой стратегии национальной безопасности Японии главным международным вызовом был назван Китай, а Россия больше не считалась партнером и рассматривалась как "вызывающий беспокойство" фактор.
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