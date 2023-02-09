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Японская разведка сообщила о гибели более 20 российских генералов в Украине

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (архив)

Более 20 российских генералов погибли в ходе боевых действий в Украине с февраля прошлого года. Об этом сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на данные японской разведки, полученные в кооперации с разведывательными службами США и Европы.

Массовая гибель высокопоставленных офицеров является необычной для Запада и может указывать на слабость российской армии, говорится в публикации. Список потерь в материале не приводится, имена погибших не называются.

В открытых источниках появлялась информация о гибели четырёх российских генералов, — следует из мониторинга издания "Медиазона". Один из них, 63-летний генерал-майор Конамат Боташев, на момент гибели официально находился в отставке и, по всей видимости, служил в авиации "ЧВК Вагнера".

Ранее военные эксперты отмечали, что относительно высокая доля гибели старших офицеров в российской армии связана с тем, что им приходится вручную управлять боевыми действиями на поле боя. Это, с одной стороны, может объясняться низкой организацией командования, с другой — устройством российской армии с относительно высоким числом старших офицеров.

"Никкэй" отмечает, гибель генералов может объясняться также превосходством Украины в радиотехнической разведке и созданной сетью информаторов на контролируемых российской армией территориях Украины.

Представитель японской разведки сообщил газете, что несостоятельность российской армии, демонстрируемая гибелью генералов, может беспокоить Китай, и Пекин мог начать оказывать скрытую военную помощь Москве. О чём именно идёт речь — в материале не уточняется.

  • Россия не раскрывает потери в Украине, западные источники оценивают их в диапазоне от 100 до 200 тысяч человек с учётом раненных.
  • Москва заявляет о гибели десятков украинских генералов в ходе боевых действий, открытые данные этого не подтверждают, Киев потери не раскрывает.

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