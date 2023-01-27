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Лицом к событию

Вот. Госпереворот

Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу, коллаж

В России созревают условия для военного переворота, - считает политолог Аббас Галлямов. Что это за условия? Насколько вероятен прогноз бывшего спичрайтера Владимира Путина? Об этом военные эксперты Игорь Романенко и Юрий Федоров. Новая культурная доктрина России смахивает на военную. Комментирут Артемий Троицкий. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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