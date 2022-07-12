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YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян

YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян Daily". Об этом сообщила его жена, главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято. А он только рад", – написала Симоньян.

Она также оставила ссылку на ролик мужа в Rutube, где он рассказывает, почему, по его мнению, блокировка в YouTube – это хорошо.

  • В конце апреля Кеосаян, комментируя в одном из своих видео новость об отмене в Казахстане парада 9 мая, обвинил власти страны в "неблагодарности" и "предательстве", а также предложил им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.
  • 8 июля Тигран Кеосаян был включен в санкционный список Канады. Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали "спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды". Ранее Кеосаян попал под персональные санкции Евросоюза и Великобритании.

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