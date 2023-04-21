Юрий Шевчук записал новый антивоенный клип "Похороны войны"

Группа "ДДТ" и её лидер Юрий Шевчук выпустили новый антивоенный видеоклип. Песня "Похороны войны" написана на стихотворение Шевчука, музыку он создал вместе с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым. Емельянов выступал соавтором Шевчука и в его прошлом антивоенном клипе "Родина, вернись домой".

Шевчук призывает своих слушателей объединиться и вместе со всем миром "устроить похороны войны".