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Юрий Шевчук записал новый антивоенный клип "Похороны войны"

Группа "ДДТ" и её лидер Юрий Шевчук выпустили новый антивоенный видеоклип. Песня "Похороны войны" написана на стихотворение Шевчука, музыку он создал вместе с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым. Емельянов выступал соавтором Шевчука и в его прошлом антивоенном клипе "Родина, вернись домой".

Шевчук призывает своих слушателей объединиться и вместе со всем миром "устроить похороны войны".

  • Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.
  • В 2022 году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации действий российской армии. Поводом для штрафа стало антивоенное заявление, сделанное им в мае на концерте в Уфе. Концерты его группы "ДДТ" в России после начала войны в Украине часто переносились или отменялись "по техническим причинам".

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