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Общество.Сибирь

"Понадобился второй мемориал". За четыре года войны на первом закончились места для имен погибших

Открытие второй мемориальной плиты на памятнике погибшим военным, Чулым
Открытие второй мемориальной плиты на памятнике погибшим военным, Чулым

В мае 2026 года власти Чулымского района Новосибирской области открыли еще одну мемориальную плиту на памятнике в парке Победы – на прежнй уже не осталось места для новых имён. К этому времени число погибших в Украине жителей района в 11 раз превысило суммарные потери местных в Афганистане, Чечне и Сирии. Если к августу 2022 года – до объявления мобилизации – было известно о трех погибших в Украине, то к маю 2026-го их число выросло до 113.

Памятник погибшим военным, Чулым
Памятник погибшим военным, Чулым

"Есть теперь место для новых погибших"

Всего на памятнике "Погибшим участникам локальных конфликтов и специальной военной операции" теперь высечено 123 имени. Местные уверены, что реальные потери в Чулымском районе еще больше. "Тела не все еще нашли. И не признали погибшими. Хотя, скорее всего, уже все, мертвые. Некоторые умирают, уже вернувшись после ранения, дома. Их не считают жертвами войны, хотя кто они тогда?", – говорят в Чулыме.

– До 2022 года там всего десять фамилий было. На первом мемориале свободного места оставалось много. Теперь уже второй мемориал понадобился. И фамилии на нём специально выбили очень мелко – чтобы места хватило ещё на новые. Но я не верю, что погибших только 113. Думаю, их уже больше, – говорит житель Чулыма Виктор Романов (мы изменили имена собеседников по соображениям безопасности).

Константин Логинов
Константин Логинов

Среди ушедших на войну из Чулыма немало тех, чьи тела до сих пор не найдены или не опознаны. И они числятся живыми.

– Толю Логинова полтора года искали. Ему было 19 лет. В армию его призвали на срочную службу еще до 2022 года, там он и подписал контракт. Как только начались боевые действия, его вместе с гранатометным расчетом отправили в Украину. В феврале уехали, а в конце апреля он пропал, – рассказывает сосед семьи Логиновых Алексей Никитин. – Сослуживцы видели, что их позицию подбили, матери звонили – говорили, что погиб под Изюмом. Но официально признавать его погибшим долго не хотели. В итоге семье пришлось добиваться этого через суд. Теперь у матери хотя бы есть место, куда можно прийти и помянуть сына.

Впрочем, родные до сих пор не знают наверняка, кто именно похоронен в той могиле.

– Гроб был закрытый, вскрывать запретили. Говорили, от тела почти ничего не осталось. Семья до конца не уверена, но как тут докажешь? — рассуждает Алексей. – Жаль парня, в этом июне ему бы исполнилось всего 24 года.

Прощание с Константином Логиновым, Чулым
Прощание с Константином Логиновым, Чулым

"Ни дорог, ни воды"

Мемориал, местный военкомат и чулымский вокзал расположены почти на одной линии. От парка Победы до станции – 760 метров. Примерно посередине этого пути находится районный военкомат.

– Чулым всегда был транспортным узлом, перевалочным пунктом. Еще со времен села Романовского, которое основали на реке Чулым. При Екатерине II здесь проложили Московско-Сибирский тракт, попутно ссылая сюда неблагонадежных подданных. А в конце XIX века, после строительства Транссиба, появились разъезд и станция Чулымская, – рассказывает бывший школьный учитель Виктория Семенова. – С тех пор железная дорога и транспортные компании – по сути, наша единственная градообразующая сфера. Отсюда, с этого вокзала, ребят теперь и увозят.

Открытие второго пилона памятника погибшим военным, Чулым
Открытие второго пилона памятника погибшим военным, Чулым

Новую мемориальную плиту в мае торжественно открывали глава Чулымского района Светлана Кудрявцева и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Гайдук.

– Пока матери погибших рыдали в стороне, чиновница ходила и перед камерами красовалась. У самой муж дома отсиживается, зато чужих мужей и сыновей отправлять – пожалуйста, – возмущается Виктор Романов. – Или как судиться с местными старушками – она тоже в первом ряду. Надежда Николаевна до сих пор на улицу только с тросточкой выходит, после судов у нее инфаркт случился. Зато как преследовать многодетных матерей за жалобы на разбитые дороги – за ней не заржавеет. А как отвечать за никудышную работу – главы района будто и нет.

Глава Чулымского района Светлана Кудрявцева (слева) и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Гайдук (в центре)
Глава Чулымского района Светлана Кудрявцева (слева) и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Гайдук (в центре)

Упомянутый жителями Чулыма конфликт с Надеждой Ермолаевой произошёл в 2021 году, и Сибирь.Реалии подробно рассказывали о начале этого абсурдного процесса. После репоста видеороликов о состоянии дорог и других городских проблемах на 60-летнюю женщину-инвалида подали в суд глава района Светлана Кудрявцева, глава Чулыма Андрей Степанов и депутат Александр Артемченко. Кудрявцева была её подругой детства, а Артемченко – дальним родственником. Чиновники потребовали взыскать с Ермолаевой 1,4 млн рублей, однако впоследствии проиграли процесс. Сама Ермолаева говорила, что судебная тяжба тяжело сказалась на её здоровье: "Я очень сильно подорвала здоровье...меня так "жимануло", что я по полу валялась".

Проблема, из-за которой начался конфликт, за прошедшие годы так и не исчезла. Многодетная мать Кристина Мартынова опубликовала в соцсетях обращение к руководству города и района, пожаловавшись на то, что из-за глубоких выбоин и ям в центре Чулыма стало невозможно ходить с детскими колясками. После этого с Кристиной чуть было не случилась та же история, что раньше произошла с Надеждой Ермолаевой.

Дороги в Чулыме
Дороги в Чулыме

– Затаскали ее потом по допросам, опросам – удалила посты, вроде бы отстали, – говорит Виктор Романов. – Вот так слова не скажи. С 2023 года проблемы с водой – отключают на недели, так уже и пикнуть боимся. Не так жутко, как три года назад, когда урожай полег от жары. Но тоже знаете – трубы заменить денег нет, на дороги денег нет. Куда все деньги уходят? На памятники и гробы?

Денег нет

В апреле 2026 года власти Новосибирской области в очередной раз повысили разовую выплату из регионального бюджета для заключивших контракт с Минобороны РФ. Теперь она составляет 2,9 миллиона рублей. Еще в ноябре 2025 года платили ровно два миллиона. Однако, как отмечают жители Чулымского района, когда дело доходит до выплат семьям уже погибших или покалеченных мобилизованных, чиновники и военные ведомства делают всё, чтобы сэкономить.

Константин Семёнов родился и вырос в Чулыме. В сентябре 2022 года его мобилизовали, в декабре отправили на Херсонское направление. 10 января 2023 года он погиб. Ему было 38 лет.

– Его мобилизовали, потому что когда-то он служил в Чечне, хотя боевого опыта у него не было – его туда срочником закинули совсем зеленым, – вспоминает родственница семьи Семеновых Марина Власова. – У него было трое несовершеннолетних детей. Пожилые родители, Николай и Валентина, последнее здоровье подорвали, пока пытались добиться для него отсрочки как для многодетного отца. Старикам отказали. А после гибели Кости его семье сначала заявили: мол, он в магазин бегал и тогда подорвался. Нарушил устав, был не на боевом задании, а значит – фиг вам, а не выплаты. Семья пригрозила судом, только тогда военные пошли на попятную. Виданое ли дело, троих детей без отца оставили, а потом цинично заявили: "Случайно подорвался". Он туда сам, что ли, поехал на мины наступать?!

Мобилизованный многодетный Константин Семенов
Мобилизованный многодетный Константин Семенов

Знакомые другого мобилизованного из Чулыма, Алексея Смирнова, утверждают, что его семья так и не получила часть положенных выплат.

– Лёшу забрали в сентябре 2022 года. Весной 2023-го под Артёмовском он получил контузию. До конца июня лежал в госпитале – начались серьёзные проблемы с сосудами, сердцем, постоянно болела голова, – рассказывает его бывший коллега Дмитрий. — Ночью 26 июня он вернулся домой, а вечером следующего дня его уже не стало.

Мобилизованный Алексей Смирнов прощается с семьей
Мобилизованный Алексей Смирнов прощается с семьей

До мобилизации Смирнов работал водителем. По словам знакомых, здоровье у него было далеко не идеальным ещё до отправки на фронт, однако это не помешало признать его годным к службе.

– Когда его контузило, всё стало только хуже. Он постоянно пил таблетки. Тогда ещё отпускали домой после таких ранений, сейчас он бы и на костылях не уполз оттуда, – говорит Дмитрий.

По его словам, семье Смирнова выплатили лишь часть компенсации за ранение.

– Остальное так и не перечислили. За гибель – тоже. Сказали, что смерть считается мирной. А какая она мирная, если сорокалетнего мужика с хроническими болезнями отправили по сырым окопам и блиндажам? В учебке на полигоне в Кольцово все наши чулымские вообще поголовно пневмонией переболели. И их оттуда, недолеченных, перебросили сначала в Белгород, а потом в Луганск. В итоге вдове только погребение оплатили да оркестр подогнали – "похоронили с воинскими почестями". Но Алле и Насте от этого не легче.

Чулымский район расположен в 130 километрах к западу от Новосибирска, в центральной части Барабинской низменности. Сегодня здесь проживает около 20 тысяч человек – за последние 35 лет местное население сократилось примерно на треть. Район занимает 5 место в области по площади и примерно 18-19-е из 28 по численности населения.

Среди хронических проблем района местные жители называют состояние дорог, перебои с водоснабжением и качество питьевой воды. Для местных подземных вод характерно повышенное содержание железа, поэтому вода требует дополнительной очистки. Крупных промышленных предприятий в районе нет, а основными работодателями остаются железная дорога, сельское хозяйство и бюджетная сфера.

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