Закат утренней звезды. Артемий Троицкий - о неуправляемом

Во второй половине ноября 2021 года Алишер Тагирович Валеев, он же рэпер Моргенштерн, 23 лет от роду, со своей женой и своими охранниками покинул территорию РФ. Иметь дело с российскими пограничными службами он не хотел, поэтому, как и очень многие до него, добрался до Смоленска, а оттуда двинул в Минск пригородным поездом "Ласточка" (представляю себе Моргенштерна в электричке). Там документы не проверяют. В столице Беларуси он, естественно, задерживаться не стал, а тут же вылетел в облюбованные зажиточными россиянами ОАЭмираты. Конкретно, разумеется, в Дубаи. И там затих.



Драматичному бегству рэпера предшествовало много чего. Для начала, если кто вдруг не знает (в чём я сомневаюсь), надо сообщить: Моргенштерн - самый популярный в России артист среди подрастающей молодёжи. Уже года 2-3 как. Его клипы и альбомы в YouTube имеют десятки миллионов просмотров и он - реальный лидер общественного мнения в диком поле российского молодняка. Объяснить это более-менее можно: парень харизматичный, гибкий-пластичный, пляшет лихо, хип-хоп не выдающийся, но звучит задорно, а скандальный хайп вокруг него бурлит просто выдающийся. Далее что важно: не то что артикулированной политики, но даже слезливых юношеских фрустраций и спонтанного протеста в песнях Моргенштерна нет: всё в кайф - бабки, девки, тачки и ещё раз бабки! В своих интервью рэпер тоже исключительно "на позитиве" - прекрасная страна, безграничные возможности, всего можно добиться, если правильно крутиться. Спел даже песенку (не своего сочинения) "Владимир Путин - молодец!"



И тем не менее, этим летом и осенью в знойном райке Моргенштерна повеяли холодные ветра. Сначала из разных источников потекли обвинения в "пропаганде наркотиков", на основании расшифровки текстов песен. Традиционная история из серии "…а мы крепчаем", не страшно. Затем против него возбудились дежурные радетели за патриотизм, которым не понравились рассуждения Моргенштерна в интервью Ксении Собчак об излишних расходах на помпу вокруг Дня Победы. Тоже ничего особо трагичного, вполне вписывалось в тактику эпатирующего пиара, по части которого уфимский рэпер большой мастер. И тут вдруг 23 ноября сенсационно выступил глава Следственного Комитета РФ генерал Бастрыкин: "Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Вот это серьёзно: и конкретная «торговля» наркотиками вместо мутной "пропаганды" (статьи УК, понятное дело, очень разные) и, главное - обвинение предъявлено не активистами из родительского комитета, а одним из основных, причём "профильных", силовиков страны. Отбыл Моргенштерн за границу на следующий день.



Парадокс! Лоялиста, своего парня - за что?! "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!" Неужели российской власти действительно есть дело до мата, секса и наркотиков в жизнеутверждающих песенках Моргенштерна? Да ни в жисть, не смешите меня! Максимально ушлый и предельно циничный Алишер Тагирович классово близок и выскочкам в костюмах, и жлобам в погонах. Так в чём же мотивация жёсткого наезда, тем более странного, что он определённо подсаживает рейтинг властей среди паствы блогера-рэпера? Это интересная история.

Моргенштерн государственным механизмам управления попсой практически неподконтролен

У Моргенштерна был предшественник, очень на него похожий - "матершинник и крамольник" с одной стороны, лукавый карьерист и бизнесмен - с другой. Сергей Шнуров, командующий "Группировкой Ленинград". При всей параллельности, у этих персонажей есть два существенных различия. С первым я неожиданно (клянусь!) столкнулся, когда, совсем недавно и из чисто антропологического интереса, решил послушать песни Моргенштерна. Результат (обескураживающий): я почти ничего в них не понял! Это смесь реактивного жаргона, матерных мутаций, нарко-новояза и какой-то ритмичной нечленораздельщины. Не думаю, что кто-то старше 25 лет уловил бы в этих текстах намного больше смысла. Вывод: это чисто поколенческий феномен, абсолютно чуждый (в отличие от старого-доброго Шнурка) и Александру Бастрыкину, и Сергею Кириенко, и даже дочери Дмитрия Пескова. Зверушка сугубо неведомая, а оттого тревожащая и потенциально опасная.



Теперь отличие номер два. У путинской власти имеются два безотказных и эффективных инструмента дрессировки и приручения популярных артистов - всех без исключения попсово-шансонных и большинства роково-рэповых. Это: а) теле-радио эфиры; б) корпоративы. Первые обеспечивают спрос на артиста, вторые приносят 90% доходов. Госстимуляторы могут работать автономно: скажем, "Ленинград", в силу матерного репертуара, по ящику показывали редко, зато корпоративная востребованность и суммы гонораров били все рекорды. Так вот: нетрудно заметить, что на Моргенштерна ни одна из сладких приманок не действует: телевизор из-за лексикона, корпоративы просто потому, что топ-менеджеры артиста не оценят, а те, кто оценят, до корпоративов пока не доросли. Таким образом, Моргенштерн государственным механизмам управления попсой практически неподконтролен. А это, сами понимаете, недопустимо в стране, успешно трансформирующейся из "имитационной демократии" в тоталитарную диктатуру.

Потому и взялись за дерзкого попрыгунчика с числом 666 на лбу. Влиятелен, непонятен и неуправляем. Последний из трёх параметров сейчас попробуют скорректировать, для того кампания и была затеяна (заодно, кстати, и месседж прояснить - с прицелом на 2024 год). Согласно свежим утечкам, с Моргенштерном товарищи из аппарата арезидента уже ведут переговоры: или он возвращается в страну, но продолжает выпендриваться - и тогда угрозы СК "материализуются". Или артист молодёжного жанра становится агентом влияния взрослых дядей. Как рэпер Тимати или тот же Шнуров. Тогда - рестораны, бургерные, "мерины" и "кадиллаки". На самом деле, у Моргенштерна есть и третий путь - остаться за границей и быть свободной творческой единицей.

Лично я Алишера Валеева не встречал, с ним не беседовал, и что он за человек - не знаю. Поэтому прогнозов делать не буду. Но на месте букмекеров уже принимал бы ставки.

Артемий Троицкий - журналист, музыкальный критик

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