Патриарх Кирилл и один из самых влиятельных людей в Русской православной церкви, митрополит Тихон (Шевкунов) заблокировали работу над законом о борьбе с домашним насилием, который должны были внести в Госдуму в конце 2019 года. Решение об отказе от законопроекта, который, в частности, продвигала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, было принято после личного обращения патриарха к президенту. Об этом пишет "Вёрстка" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания в Госдуме, после обращения к Путину иерархов РПЦ, против инициативы активно выступили "все консервативные круги", к процессу "подключились патриархальные медиа", в первую очередь телеканал "Царьград" Константина Малофеева, началась активная критика законопроекта в социальных сетях.

Патриархия открыто выступала против законопроекта и раньше. Так, Патриаршая комиссия по делам семьи, защиты материнства и детства настаивали, что применение такого закона нарушит права на защиту информации о частной жизни, на конституционную защиту семьи и на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект о домашнем насилии, заявил, что термин "семейно-бытовое насилие" заимствован из-за границы. Он предположил, что принятие подобных законов в зарубежных странах создаёт в сознании российских законодателей "зависимость от этих иностранных новаций".

По словам одного из собеседников, знакомых с ходом подготовки законопроекта, именно из-за позиции РПЦ в Кремле настояли на публикации недоработанного и несогласованного с самими авторами законопроекта, что вызвало ожидаемую критику со всех сторон и дискредитацию инициативы.

На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент Путин сказал, что отношение к законопроекту у него "смешанное", и предложил пользоваться нормами действующего законодательства.

Путин также прокомментировал заказанный Кремлем опрос ВЦИОМа, который показал, что 70 процентов россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия. "Я не очень понимаю: люди именно за этот закон или против насилия", – сказал президент.

В результате Кремль решил заморозить эту инициативу, а Валентина Матвиенко, которая активно лоббировала его принятие, сама призвала "не спешить" с его доработкой.

По мнению опрошенных "Вёрсткой" экспертов, в РПЦ так негативно восприняли законопроект, так как он ломает многовековую конструкцию. "Мужское государство не хочет терять свою силу и свои рычаги давления на женщин", представляя семейно-бытовое насилие как "традиционную ценность", считают они.

Пока же в России регулярно фиксируются жестокие случаи домашнего насилия. Во многих случаях государство игнорировало обращения жертв о защите и даже звонки в экстренные службы прямо во время истязаний.