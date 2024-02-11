Законопроект о повышении сроков службы пропал с официального сайта

С официального российского интернет-портала правовых актов исчез законопроект Министерства обороны о повышения возраста демобилизации. На это обратила внимание газета "Коммерсантъ". Сейчас при попытке найти законопроект на сайте появляется надпись "Проект удалён. Страница, которую вы запрашиваете, не существует".
Документ был опубликован 8 февраля. В нём Минобороны предлагало установить единый предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время - 70 лет для высших офицеров и 65 лет – для всех остальных военнослужащих.
Минобороны объясняло необходимость такого закона тем, что сейчас для заключивших контракты до 24 июня 2023 года не прописан предельный возраст пребывания на службе. В появнительной записке к проекту было указано, что так можно "обеспечить необходимый уровень укомплектованности вооружённых сил России".
- В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с российскими блогерами и сотрудниками СМИ, пишущими о войне в Украине, заявил, что добровольцы и контрактники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, не вернутся домой до их окончания – вне зависимости от того, на какой срок они заключали договоры с Минобороны или когда были мобилизованы.
- Таким образом, если новый законопроект будет принят, заключившие контракт или мобилизованные военные теоретически, если указ о мобилизации не будут отменён, могут остаться в армии до достижения ими 65 лет без права уволиться.
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