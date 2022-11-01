Закрытый опрос показал поддержку россиянами войны с Украиной

Большинство опрошенных россиян считают, что война с Украиной должна продолжаться. Об этом говорят данные закрытого соцопроса, сделанного по заказу Кремля. Результаты исследования приводятся в рассылке журналистки Фариды Рустамовой Faridaily.

Как следует из графиков опроса на 20 октября, 68% респондентов считают, что боевые действия должны продолжаться. 22% опрошенных ответили, что войну следует остановить. Столько же – 68% – полагают, что войну следовало начать, 16% – что не следовало.

Большинство поддерживающих боевые действия с Украиной – респонденты в возрасте старше 45 лет.

Контрнаступление украинских войск на некоторое время изменило отношение к боевым действиям – процент желающих продолжать войну сократился.

Независимые социологи обращают внимание, что при оценке соцопросов необходимо учитывать условия цензуры, введённой в России с началом войны и вероятную боязнь респондентами уголовного наказания по статье о дискредитации армии.

О том, что большинство россиян поддерживают войну, летом сообщали социологи ВЦИОМ и ФОМ. Социологические центры обычно не упоминают, сколько россиян отказалось отвечать на вопросы. По данным от сотрудника ФОМ, с начала войны их доля выросла на 25%: в среднем отвечать отказываются 15 человек из 18, среди причин – боязнь преследования.

Больше новостей Радио Свобода: