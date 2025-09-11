Ссылки для упрощенного доступа

Паника на польско-белорусских пропускных пунктах. Их закрывают. Как надолго? Латвийский Сейм рассматривает аналогичное решение для границ с Россией. И это только начало ответных мер на визит залетных боевых дронов на территорию страны НАТО. Одновременно лидер ФБК Юлия Навальная хочет оградить россиян от заморозки Шенгенских виз. Добавит ли ей это сторонников внутри страны, где она собирается стать президентом? В гостях у Повестки эксперт по безопасности Иван Ступак и аналитик Якуб Корейба.

