Паника на польско-белорусских пропускных пунктах. Их закрывают. Как надолго? Латвийский Сейм рассматривает аналогичное решение для границ с Россией. И это только начало ответных мер на визит залетных боевых дронов на территорию страны НАТО. Одновременно лидер ФБК Юлия Навальная хочет оградить россиян от заморозки Шенгенских виз. Добавит ли ей это сторонников внутри страны, где она собирается стать президентом? В гостях у Повестки эксперт по безопасности Иван Ступак и аналитик Якуб Корейба.
«Нам понятно, что война с Россией будет»
Паника на польско-белорусских пропускных пунктах. Их закрывают. Латвийский Сейм рассматривает аналогичное решение для границ с Россией. Это только начало ответных мер на визит боевых дронов на территорию страны НАТО. Лидер ФБК Юлия Навальная хочет оградить россиян от заморозки Шенгенских виз.
Выпуски
-
09 сентября 2025
Люди из бутылки готовили к войне
-
04 сентября 2025
Масляков: "Нас будут резать первыми"
-
03 сентября 2025
Кремлевский Распутин и его царь
-
28 августа 2025
Азербайджан под оккупацией Москвы
-
21 августа 2025
МИД уполномочен защитить. Кого?
-