Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Замминистра обороны рассказал о просмотре солдатами "Бесогона"

Андрей Картаполов (крайний справа) во время получения ордена Святого Дмитрия Донского Русской православной церкви, Москва, 13 июня 2021 года

Главная информационная задача в армии – формирование иммунитета к чуждой идеологии. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" сказал замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооружённых сил России Андрей Картаполов.

По словам генерал-полковника, в рамках военно-политической подготовки военнослужащим сейчас дают меньше текстового материала и больше используют передачи российских публицистов и экспертов. В частности, Картаполов упомянул цикл "Бесогон" режиссёра Никиты Михалкова и "Уроки Русского" Захара Прилепина. "Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает. У них есть интерес", — сказал Картаполов.

Генерал-полковник также рассказал о важности военно-патриотического воспитания детей. "Если нам не заниматься нашими детьми, подрост­ками, то ими будут заниматься другие люди", — подчеркнул глава военно-политического управления и привёл в пример случившееся с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. На Олимпиаде в Токио она сообщила, что её после критики спортивных чиновников насильно пытаются отправить на родину. Спортсменка попросила убежище в Европе. Польша выдала ей гуманитарную визу. "Видимо, ей посоветовали так себя вести. То же может произойти с каждым молодым человеком, которому промоют мозги", — отметил Картаполов.

  • Главное военно-политическое управление в российской армии было воссоздано в июле 2018 года. Оно появилось в войсках после Октябрьской революции и занималось политической пропагандой, прекратив своё существование с распадом Советского Союза.
  • Назначенный главой управления Андрей Картаполов командовал российской группировкой в Сирии. Он возглавлял Западный военный округ, когда на Украине был сбит малайзийский "Боинг" – предположительно, привезённым "Буком" из расположенной в округе части ПВО.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG