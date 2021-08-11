Замминистра обороны рассказал о просмотре солдатами "Бесогона"

Главная информационная задача в армии – формирование иммунитета к чуждой идеологии. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" сказал замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооружённых сил России Андрей Картаполов.

По словам генерал-полковника, в рамках военно-политической подготовки военнослужащим сейчас дают меньше текстового материала и больше используют передачи российских публицистов и экспертов. В частности, Картаполов упомянул цикл "Бесогон" режиссёра Никиты Михалкова и "Уроки Русского" Захара Прилепина. "Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает. У них есть интерес", — сказал Картаполов.

Генерал-полковник также рассказал о важности военно-патриотического воспитания детей. "Если нам не заниматься нашими детьми, подрост­ками, то ими будут заниматься другие люди", — подчеркнул глава военно-политического управления и привёл в пример случившееся с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. На Олимпиаде в Токио она сообщила, что её после критики спортивных чиновников насильно пытаются отправить на родину. Спортсменка попросила убежище в Европе. Польша выдала ей гуманитарную визу. "Видимо, ей посоветовали так себя вести. То же может произойти с каждым молодым человеком, которому промоют мозги", — отметил Картаполов.

Главное военно-политическое управление в российской армии было воссоздано в июле 2018 года. Оно появилось в войсках после Октябрьской революции и занималось политической пропагандой, прекратив своё существование с распадом Советского Союза.

Назначенный главой управления Андрей Картаполов командовал российской группировкой в Сирии. Он возглавлял Западный военный округ, когда на Украине был сбит малайзийский "Боинг" – предположительно, привезённым "Буком" из расположенной в округе части ПВО.