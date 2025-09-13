"Система ломает". Три уголовных дела и три попытки суицида журналистки Марии Пономаренко

Против барнаульской журналистки и активистки Марии Пономаренко, в 2023 году приговоренной к 6 годам колонии за так называемые "фейки" о российской армии, завели третье уголовное дело. Из-за невыносимых условий содержания Мария несколько раз объявляла голодовку, этим летом она совершила три попытки суицида.

Текст: проект "Окно"

Мария Пономаренко – известная барнаульская активистка, она выступала на акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и писала антикоррупционные расследования в сфере предоставления жилья детям-сиротам по госпрограммам в Алтайском крае. Мария выяснила, что многомиллиардное финансирование ушло неизвестно куда, а квартиры сиротам закупили всего на 23 миллиона рублей. Для сайта RusNews она делала репортажи о выпускниках детских домов, которым не предоставили жилье, положенное по закону.

Одна из таких сирот – Елена Воронцова. Она жила с пятью детьми в аварийном доме. Пономаренко сняла видео об этой истории и лично обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. После этого семье Воронцовой выделили квартиру. Позже Елена пришла к журналистке на суд, чтобы ее защитить.

Из-за своих расследований Мария давно получала угрозы и о каждой сообщала Бастрыкину, который в одном из ответов написал, что с коррупцией в сфере жилья для сирот они разберутся сами без ее помощи. Но Мария расследования не прекратила. То, что сейчас ее уголовное дело курирует лично Бастрыкин, барнаульские активисты считают плохим знаком.

Семейная жизнь Марии Пономаренко складывалась сложно, в 2022 году, незадолго во начала войны, из-за проблем с бывшим мужем, который пил и избивал ее, она переехала в Петербург. Там ее арестовали по обвинению в распространении "фейков" об армии и этапировали в Барнаул. "Фейком" был сочтен репост в телеграм-канале "Цензуры нет" сообщения про обстрел драмтеатра в Мариуполе. Тогда, в 2022 году, главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер сказал Север.Реалии, что, по его мнению, за Марией следили: "Из Алтайского края по ее душу приехала следственная группа – следователь и еще четыре оперативника. Дело ведет первый отдел местного управления СК по особо важным делам".

В СИЗО Марию, у которой клаустрофобия, поместили в камеру с заклеенными окнами. Мария разбила окно, и ее посадили в одиночку. В ноябре адвокату Дмитрию Шитову удалось добиться ее перевода под домашний арест, но отбывать его направили в квартиру родителей ее бывшего мужа, поскольку там были прописаны две ее несовершеннолетние дочери. Бывший муж там не проживал, но через 2 месяца решил вернуться, и для Марии начался ад.

"Настоящее время" цитирует письмо Марии из СИЗО: "...Некоторые зомбированные одурели от агрессии, в число таковых входит отец детей, 25-го вечером он завел очередной разговор с потоком оскорблений в адрес меня, других пацифистов-украинцев. Мы – предатели, нас необходимо убивать и вешать. Скандала не было. Спокойно ответила: загугли историю символов V и Z". В ответ, как пишет Мария, он начал ее душить, спасло ее только то, что кухню вбежали его родители.

После этого случая Мария Пономаренко собрала вещи и, как была, с браслетом на ноге, добровольно вернулась в СИЗО. В апреле 2023 года Ленинский районный суд Барнаула приговорил ее к 6 годам колонии.

Позднее против журналистки возбудили второе уголовное дело – за нападение на сотрудников ФСИН. По версии следствия, Пономаренко отказалась добровольно идти на дисциплинарную комиссию, а когда сотрудники колонии повели ее силой, стала сопротивляться и якобы напала на них. Суд в Алтайском крае приговорил ее еще к 1 году и 10 месяцам колонии. Во время процесса она несколько раз объявляла голодовку, протестуя против условий содержания в колонии.

В конце августа 2025 года ее группа поддержки в Телеграм сообщила. что в ИК-9 Рубцовска на Марию Пономаренко завели третье уголовное дело по ст. 321 ч. 2 УК РФ. ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Подробности дела неизвестны, обычно эта статья применяется за "деяния, совершённые в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких". Пока Мария показаний не даёт, статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По словам ее адвоката Дмитрия Шитова, с 30 июля по 9 августа она три раза пыталась покончить с собой: дважды – в рубцовской ИК-9, где она была до середины августа. По мнению адвоката, это "протестное поведение" из-за условий содержания в ПФРСИ (помещение, функционирующие в режиме следственного изолятора).

Журналистку неоднократно помещали в карцер, где "буквально за соседней стеной постоянно велись ремонтные работы, а в самом карцере водились крысы. В совокупности с ее заболеванием это привело к нервному срыву. Такие условия содержания действительно являются пыточными ", – пишет адвокат.

Третья попытка суицида случилась после помещения в ИК-6 в Шипуново из-за конфликта с сотрудниками колонии, которые, по ее мнению, над ней издевались. Мария была экстренно госпитализирована в КТБ-12.

15 августа Дмитрий Шитов побывал у Марии Пономаренко и записал в своем телеграм-канале: "Самочувствие у нее "удовлетворительное", но скажу честно, бывало и лучше. В КТБ-12 (краевой туберкулезной больнице. – "Окно") она находится, в большей степени, по психолого-психиатрическим показаниям... Потеряла много крови, ей потребовалась гемотрансфузия".

Ольга из группы поддержки Марии Пономаренко познакомилась с журналисткой по переписке около года назад – написала ей, услышав новость о том, что Мария объявила голодовку. Ольга и раньше писала политзаключенным, но Мария, по ее словам, первая, кто ответил ей настолько искренне.

– Раньше напишешь пару писем, и на этом всё заканчивалось. С Марией было по-другому – она очень, очень искренняя, на всё откликается с таким чувством, настолько она открыта, меня это просто поразило. Я написала обычное поддерживающее письмо и даже не думала, что она ответит – ей же пишут очень много людей. А она ответила очень подробно, очень искренне. И это несмотря на большую разницу в возрасте – мне 19, я ближе к ее дочкам – Кате 18, а младшей, Вике, 14.

Мария реагирует на все, что видит и слышит.

– Если по телевизору скажут, что кто-то обидел ребенка или даже котёнка, она обязательно об этом напишет и посвятит этому много времени. Она очень за всех переживает, всем сочувствует, – говорит Ольга. – Она рассказывала, что не сразу пришла к той позиции, которая у неё сейчас. И в своем последнем слове сказала, что если в самом начале войны у нее еще были какие-то сомнения, то после новостей о Буче они исчезли. Она, конечно, очень смелая – и много разных видео выкладывала, и на протесты выходила. А еще она такая наивно-экспрессивная – если злится, она вот прямо злится, если грустит, то тоже по полной программе.

В тюрьме Пономаренко посещал психиатр и сделал заключение, что она остро нуждается в квалифицированной психиатрической помощи.

– У нее действительно клаустрофобия, она боится закрытых пространств, и на все вообще у неё реакция очень эмоциональная. В Шипуново она видела несправедливость по отношению к заключенным и пыталась бороться с администрацией: "Там же мои девочки, я за них буду бороться". Такой она человек. Но когда твоя жизнь в руках сотрудников учреждения, это, конечно, невозможно.

По словам Ольги, в колонии никого не волнует, что Мария – психически нестабильный человек.

– Ну, кто об этом думает? На момент ареста у нее было двое несовершеннолетних детей, это ни на что не повлияло. У нас в тюрьмах сидят люди, которым под 80, я знаю бабушку, ей 79 недавно исполнилось, это же ужас. И дети сидят, четырнадцатилетнего ребёнка недавно посадили. Вот мой ровесник Егор Балазейкин тоже сидит с 16 лет, хотя, казалось бы, у него тоже катастрофические проблемы со здоровьем.

Недавно у Марии побывала новый адвокат. По ее данным, Мария выглядит в целом хорошо, пользуется макияжем, что состояние у нее спокойное, а условия содержания хорошие. Но из-за недавно порезанных вен не может пока долго писать правой рукой. И не даёт показаний по третьему делу.

Старшая дочь Марии Пономаренко, Катя, сейчас живет в Петербурге, учится в педагогическом университете на учителя физкультуры, работает мастером маникюра.

– Мама очень эмоциональна, очень умеет поддерживать, даже попав сама в сложную ситуацию, всегда находит для других добрые слова. Когда я была маленькая, мама, хоть и много работала, находила время для нас с сестрой. И старалась меня не ругать в переходный возраст, а выстроить дружеские отношения. Лет пять назад я поняла, что она занимается важными правозащитными делами, – вспоминает Катя. – Тогда первые задержания у нее пошли, бывало, что и на пару дней, после этого уже было понятно, чем она занимается, и в интернете о ней тогда начинали писать. Я всегда ее в этом поддерживала. А с папой у них полностью разные взгляды – он же ушёл на "СВО" (так российские власти и СМИ называют войну в Украине. –"Окно") добровольцем. Вернулся из-за травмы, на мину наступил. Когда маму арестовали, было тяжело. Узнав, по какой статье её судят, я поняла, что её посадя. Она сама говорила, что это может произойти, неожиданности не было, но шок все равно был. А вот с приговором было тяжелее. Я узнала о нем, когда сидела на уроках – и долго отходила. Думала, всё-таки дадут поменьше.

Катя знает о маминых попытка суицида, она считает, что сначала это делалось в знак протеста, но в июле и августе все было всерьез. Хотя раньше дома она не срывалась.

– Она хотела закончить уже всё, потому что устала. Она сама об этом рассказывала, когда мы созванивались. У меня так и не получилось ни разу к ней на свидание приехать, она всегда была против. Говорит – не хочу, чтобы вы видели, как тут все выглядит, чтобы вы вообще тут находились... Я даже не знала, что у нее есть такой диагноз – диссоциативное расстройство личности, она и не кричала никогда, даже когда я ее в подростковом возрасте доводила. Мне кажется, это именно из-за тюрьмы. Думаю, после освобождения она в любом случае будет лечиться, и хотелось бы, чтобы это было на платной основе в каких-то хороших клиниках.

По словам дочери, Марии Пономаренко пишут очень многие: когда Катя ещё жила в Барнауле, мама передавала ей огромные сумки с письмами, просила сохранить. Но вот от родственников поддержки она почти не видит.

– У нас бабушка была мать-героиня, и нас, внуков, десантировали к ней на лето, а то на учебу в младших классах, – говорит Павел, двоюродный брат Марии. – Внуков было 3 гвардии по 3-4 человека, мы были средним звеном, и Маша спуску не давала никому.

Она была не взбалмошной, не хулиганистой, а упертой, от своей позиции никогда не отступала, в детстве это считалось вредностью. И все умела разложить по полочкам, и никогда не строила какие-то подлянки, свойственные детям. Было счастливое детство, сейчас не могу без слез смотреть на наши фотографии.

По его словам, к борьбе Марии за благополучие детей-сирот он всегда относился "с неприкрытой гордостью". И предостерегал сестру, что ей отомстят. Однако "она была неудержима". Павел не удивился, когда ее арестовали.

– У меня самого все кипело внутри, но я человек маленький, а у неё были ресурсы в виде подписчиков, что, видимо, и сыграло роковую роль. Не исключаю, что кто-то имел на нее зуб из-за ее расследований о жилье для сирот.

Но самая печальная история, по мнению Павла, приключилась с семьей Марии.

– События 2022 года просто уничтожили её семью. Муж занял одну сторону, Маша другую. А характеры у них похожи, поэтому баталии, предполагаю, были нешуточные. Иначе она бы не нарушила правила домашнего ареста. Кстати, семья мужа, да и он сам – очень даже неплохие люди, но пропаганда делает свое дело, а способность видеть причинно-следственную связь, видимо, развита у всех по-разному.

Тем не менее, по словам Павла, сейчас даже муж и его родители в какой- то мере поддерживают Марию.

– За что она вообще там сидит, кто пострадал от написанного ею, у нас же из каждого утюга звучало о свободе слова и демократическом государстве, а тут срок, как за убийство! – возмущается двоюродный брат Пономаренко. – Сейчас всё общение – на уровне периодических передачек на зону, остальное через дочь. Всем сердцем желаем, чтобы появилась возможность вытащить Машу оттуда живой и невредимой. Пока остаётся скрежетать зубами от бессилия.

Анастасия знакома с Марией Пономаренко с 2006 года.

– Мы общались семьями, особенно, когда Катя была маленькой. Маша всегда была выдумщицей и затейницей, она очень жизнерадостный человек, любивший наслаждаться жизнью. Несколько лет назад мы вместе занимались политической деятельностью – агитацией, пикетированием, пытались участвовать в выборной кампании, состояли в движении Платошкина (движение "За новый социализм", возглавлявшееся Николаем Платошкиным – "Окно"). Первой из движения вышла она, а потом я. Маша очень сложный человек, но добрый. Очень упертая, ее сложно в чём-то убедить. Если она решила, то уж до конца, – рассказывает Анастасия.

Арест Марии, она считает, связан с ее расследованиями в сфере жилья для сирот.

– Мы сильно испугались за ее дочек. Маша очень сильный человек, она убеждала нас, что все несерьезно, что её скоро отпустят.

Очень встревожили ее и попытки суицида подруги.

– Глядя на это, понимаешь, что тот сильный человек, каким всегда была Маша, уже изнемогает. Система ломает. Очень хочется, чтобы всё уже закончилось, и Маша обрела покой среди своих детей, родственников и друзей.