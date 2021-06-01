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Лицом к событию

День защиты детей от Колиного папы

Николай Лукашенко и Роман Протасевич, коллаж

Способен ли Николай Лукашенко остановить своего отца? Осознает ли он степень жестокости, с которой Александр Лукашенко воюет с белорусской молодежью, которая думает не так, как хотел бы Александр Григорьевич? Какой видит Колину роль в истории Владимир Путин, когда принимает на яхте вместе с папой? И как, в конце концов, спасать сверстников Коли, которые томятся по белорусским колониям и тюрьмам? Обсуждают экс-главред Газеты.ру Михаил Котов, аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, журналист из Минска Сергей Ваганов. Телефон прямого эфира 8-800-301-84-33. Какой вы видите судьбу Коли? Звоните нам начиная с 17.05 Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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