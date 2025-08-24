Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на связь ударов украинской армии по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" с обещанием Венгрии не пустить Украину в ЕС. Внимание на это обратило издание "Украинская правда".

Нефтепровод используется для поставок российской нефти в Венгрию. В августе поставки по нему трижды прерывались после ударов украинской армии.

На пресс-конференции в воскресенье Зеленского спросили, получила ли Украина больше рычагов влияния на Будапешт после ударов по "Дружбе" и обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь снять венгерское вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, — сказал Зеленский. — А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии”.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в социальных сетях заявил, что украинский президент "угрожает Венгрии". Будапешт "решительно отвергает угрозу украинского президента, — заявил министр. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы и перестать подвергать риску нашу энергетическую безопасность".