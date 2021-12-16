ЕС подтвердил гарантии в рамках проекта "Восточного партнёрства"

Евросоюз подтвердил партнёрские обязательства перед странами-участницами своей программы "Восточное партнёрство".

В совместном заявлении по итогам саммита в Брюсселе говорится о приверженности ЕС сотрудничеству, основанному "на общих фундаментальных ценностях и взаимных интересах".

Ключевыми темами встречи были обозначены усилия по борьбе с коррупцией и демократические реформы. Но внимание большинства лидеров было сосредоточено на опасениях, связанных с информацией о планировании Россией крупной военной операции в Донбассе, и напряжённостью между Москвой и Западом из-за возможного членства Украины в НАТО, отмечает DPA.

По оценкам источников НАТО, Россия за последние недели сосредоточила у границ Украины от 75 тысяч до 100 тысяч своих солдат.

На пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил стремление Киева к дальнейшим мирным переговорам по урегулированию в Донбассе, но указал, что у России готовности к контактам не достаёт. Одновременно Зеленский выступил за жёсткие западные санкции против Москвы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Издание "Коммерсантъ" пишет о том, что в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" Россию особо критиковать не стали. В текст вошел пункт, который можно интерпретировать как осуждение действий России на украинском направлении, однако он - вопреки тому, что изначально предлагали члены Евросоюза - сформулирован обезличено, считает издание.

В публикации Русской службы "Би-би-си" об итогах саммита говорится, что Евросоюз призвал Россию разрядить обстановку на границе с Украиной. "Мы призываем Россию способствовать деэскалации и воздержаться от любых дальнейших агрессивных актов", - цитирует СМИ главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Также приводятся её слова о том, что ни у кого не должно оставаться сомнений в готовности Евросоюза ответить на любую агрессию в отношении Украины". Владимир Зеленский призвал страны ЕС применить мощную санкционную политику в отношении России не в качестве реакции на вероятную военную эскалацию с ее стороны в Донбассе, а в превентивных целях, отмечает "Би-би-си".

Reuters обращает внимание на контакты президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и украинского президента в кулуарах саммита в Брюсселе. По сведениям агентства, они говорили о перспективах возобновления переговоров с Россией по разрешению конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". "Лидеры трёх стран подтвердили свои обязательства в рамках этого формата с целью найти долговременное решение конфликта и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Восточное партнёрство" - проект ЕС, направленный на укрепление связей с рядом бывших советских республик, а именно Украиной, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией и Беларусью.

Представителей режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко на этот раз в Брюсселе не было. Беларусь была представлена символическим пустым креслом и флагом. Евросоюз обвиняет Лукашенко и его окружение в жестоком подавлении протестов несогласных с итогами президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Брюссель не признаёт Лукашенко легитимным главой государства после этих выборов. В отношении официального Минска введено несколько пакетов экономических санкций, связанных, в том числе, и с обвинениями в эскалации белорусскими чиновниками миграционного кризиса. Лукашенко это отрицает.

Ситуация в Беларуси, напряжённость на границе между Украиной и Россией, а также борьба с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и проблемы энергетического сектора будут главными темами намеченного на четверг саммита Евросоюза в бельгийской столице.

Россия категорически отрицает обвинения в подготовке военного вторжения на украинскую территорию, указывая, в свою очередь, на агрессивную политику стран Запада в отношении Москвы и называя неприемлемым расширение НАТО на восток.