Зеленский пообещал вернуть контроль над Лисичанском

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отход украинских войск из Лисичанска, заявив, что войска восстановят контроль над городом благодаря тактике и поставке современного оружия.

"Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве докладывает про Луганскую область, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и минувшие", – сказал Зеленский в своем обращении.

3 июля Генштаб ВСУ заявил, что решение об отходе было принято в условиях кратного превосходства "оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе". Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, считают в украинском Генштабе.

"Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", – сказал в своем обращении Зеленский.

Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск.

Ранее в воскресенье глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики и проинформировал президента об установлении полного контроля над Лисичанском.