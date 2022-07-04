Зеленский пообещал вернуть контроль над Лисичанском

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отход украинских войск из Лисичанска, заявив, что войска восстановят контроль над городом благодаря тактике и поставке современного оружия.
"Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве докладывает про Луганскую область, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Нынешние их доклады так же пойдут прахом, как и минувшие", – сказал Зеленский в своем обращении.
3 июля Генштаб ВСУ заявил, что решение об отходе было принято в условиях кратного превосходства "оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе". Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, считают в украинском Генштабе.
"Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", – сказал в своем обращении Зеленский.
Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск.
Ранее в воскресенье глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики и проинформировал президента об установлении полного контроля над Лисичанском.
- В последние дни Лисичанск подвергался интенсивным ракетным обстрелам. Ранее под контроль российских военных перешёл город Северодонецк, расположенный от Лисичанска на другом берегу реки Северский Донец. Перед захватом Северодонецк был практически полностью разрушен.
- Лисичанск называли ключевым для Москвы местом битвы в Донбассе – в её попытке завоевать украинский промышленный центр Донбасс.
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