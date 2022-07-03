Украинская армия отошла от занимаемых рубежей в Лисичанске

Украинская армия отошла от занимаемых позиций в городе Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Согласно заявлению Генштаба, решение об отходе было принято в условиях кратного превосходства " оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе". Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, считают в украинском Генштабе. "Мы вернемся и обязательно победим", – говорится в сообщении.

Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск.

Ранее в воскресенье глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики и проинформировал президента об установлении полного контроля над Лисичанском.