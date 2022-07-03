Украинская армия отошла от занимаемых рубежей в Лисичанске

Украинская армия отошла от занимаемых позиций в городе Лисичанске Луганской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Согласно заявлению Генштаба, решение об отходе было принято в условиях кратного превосходства " оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе". Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, считают в украинском Генштабе. "Мы вернемся и обязательно победим", – говорится в сообщении.
Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск.
Ранее в воскресенье глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики и проинформировал президента об установлении полного контроля над Лисичанском.
- В последние дни Лисичанск подвергался интенсивным ракетным обстрелам. Ранее под контроль российских военных перешёл город Северодонецк, расположенный от Лисичанска на другом берегу реки Северский Донец. Перед захватом Северодонецк был практически полностью разрушен.
- Лисичанск называли ключевым для Москвы местом битвы в Донбассе – в её попытке завоевать украинский промышленный центр Донбасс.
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