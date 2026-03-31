Зеленский: Россия выдвинула новые требования по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о новых требованиях России по Донбассу. Россия хочет, чтобы Украина покинула Донбасс в течение двух месяцев, приводит слова Зеленского Украинская служба Радио Свобода.

Зеленский прокомментировал ситуацию во время мероприятий в Буче, где 31 марта при участии европейских представителей прошла также мемориальная церемония по случаю четвёртой годовщины освобождения города от российской оккупации. Как следует из приводимых слов украинского президента, о сроке в два месяца российская сторона уведомила Вашингтон.

"Они говорят американской стороне: сейчас новые сроки: через два месяца захватят Восток нашего государства, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия. Логичный вопрос – если их цель только Донбасс, то зачем они говорят, что пойдут дальше, если им удастся захватить Донбасс? То есть вопрос не в Донбассе", – сказал Зеленский.

Также приводится его мнение о том, что России не удастся реализовать этот план на практике, и Москва это понимает. Однако россияне продолжают давить на США, чтобы Вашингтон заставил Украину пойти на уступки, говорит Зеленский.

О российской реакции на это заявление пока не сообщалось. На днях помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Москва призывает Соединённые Штаты воспользоваться своими рычагами влияния на

Киев с целью добиться от него выгодных России уступок на переговорах о мире. Ушаков также отметил, что США "внесли ряд интересных и полезных предложений" по мирному урегулированию, но они "пока они не реализуются". Что это за предложения, помощник Путина уточнять не стал.

Во вторник же украинский президент анонсировал на 1 апреля переговоры Украины и США в видеоформате по вопросам завершения российско-украинской войны.

Как отметил Зеленский, его попросили подключиться к разговору, в котором с американской стороны будут участвовать спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сенатор Линдси Грэм. Также будет присутствовать глава НАТО Марк Рютте, передаёт УНИАН. С украинской стороны, помимо Зеленского, примет участие секретарь СНБО Рустем Умеров. "Обсудим, где мы находимся. И насколько близки мы к трехсторонним договоренностям", – сказал Зеленский.

Самым актуальным вопросом на переговорах, по словам Владимира Зеленского, остается вопрос территорий. Он добавил, что украинским компромиссом является готовность прекратить войну по линии фронта, тогда как Россия продолжает требовать выхода Украины с территории Донецкой области.

Последний раунд трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидалось, что стороны вновь встретятся в начале марта в Абу-Даби, но в итоге консультации перенесли. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что решение о переносе было принято по инициативе американской стороны из-за начавшейся 28 февраля операции США и Израиля против Ирана.



