Зеленский ввёл санкции против совладельца студии "Квартал 95"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича, своего партнёра по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры назвали их организаторами масштабной коррупционной схемы в госкомпании "Энергоатом", передаёт канал "Настоящее время". Утверждается, что от подрядчиков требовали откаты, прикрываясь близостью к высшим эшелонам власти.

Миндич и Цукерман лишены государственных наград. Им на три года заблокированы активы в Украине и прекращена возможность осуществлять торговые операции. В отношении них введён запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие меры. В указе сказано, что бизнесмены имеют гражданство Израиля.

Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Он сделал это несмотря на запрет на выезд мужчин за границу. Цукерман тоже находится не в Украине. До него 12 ноября дозвонились журналисты программы "Схемы" Украинской службы Радио Свобода. На вопрос о подозрениях в коррупции он ответил: "Всё неправда, всё ложь".