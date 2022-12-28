Зеленский выступил с посланием в Верховной раде Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. Видео отрывков из речи Зеленского опубликовал в соцсетях депутат Алексей Гончаренко.

В телеграме Гончаренко приводит основные тезисы послания украинского президента.

По словам Зеленского, Украина своей борьбой укрепляет Евросоюз и остальной свободный мир, а украинская армия – это залог того, что время империй никогда не вернётся.

Киев будет лидером в построении зелёной энергетики, отметил Зеленский. Президент Украины также подчеркнул, что военно-промышленный комплекс страны будет одним из наиболее прогрессивных.

Президент назвал целями Украины восстановление территориальной целостности и освобождение всех пленных. Об этом написал в телеграме депутат Ярослав Желензняк, который тоже опубликовал тезисы речи Зеленского.

По словам Железняка, президент указал, что восстановление Украины после войны будет крупнейшим экономическим проектом Европы.

Зеленский во время выступления сказал, что Россия будет привлечена к ответственности за военные преступления. Сейчас для этого, по информации президента, разрабатывается специальный механизм, пишет Гончаренко.

Расследованием вероятных военных преступлений российской армии на территории Украины занимается Международный уголовный суд. Москва все обвинения в свой адрес категорически отвергает.