Жители Крайнего Севера столкнулись с нехваткой промтоваров

Жители Крайнего Севера столкнулись с нехваткой товаров первой необходимости, в магазинах также есть дефицит стройматериалов и продуктов, пишет "Коммерсант".

Причина – проблемы с доставкой. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области простаивают в порту Приморья из-за резко возросшего грузопотока из Китая.

Перевозчики объясняют возникший затор дискриминацией каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров. Однако в приморском порту это отрицают, сообщая, что за отправкой грузов первой необходимости следит рабочая группа Минтранса, а завоз грузов для Крайнего Севера проверяет транспортная прокуратура.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщает, что отправки в область ожидает свыше тысячи контейнеров, но проблема актуальна для всего Дальнего Востока. Лимаренко объяснил задержки "пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья", отметив, что к стандартным объемам переправки добавился поток транзитных контейнеров из Китая.



Задержки поставок на Камчатку увеличились, по данным "Коммерсанта", до 60 дней. Местные власти сообщают, что для этого края в приморских портах застряли около 1,6 тысячи контейнеров и генеральных грузов.

"Дефицита продуктов уже нет, но грузы идут очень долго. Контейнеры, которые приходили за 28–30 дней, сейчас приходят за 45, 50, 60 дней. Овощи, фрукты, колбасную продукцию и другие скоропортящиеся продукты мы хоть и с трудом, но стараемся вовремя отправлять", - сообщает гендиректор крупнейшей на Камчатке сети супермаркетов и логистических складов "Шамса" Рашид Шамоян.

Проблема с доставкой генеральных грузов и стройматериалов стоит острее. По словам гендиректора компании-перевозчика "Агент Сервис ДВ" Юрия Смирнова, задержки вызваны долгими очередями на загрузку в порту Владивостока из-за низких мощностей порта. "Каботажные грузы, которые следуют из Центральной России жителям Сахалина, Камчатки, Чукотки и в Магадан, видимо, не нужны причалам Владивостока. Наши пароходы ставят в последнюю очередь", - утверждает Смирнов.

В октябре редакция Сибирь.Реалии писала об остром дефиците продуктов в селах Якутии, Чукотки и Камчатки. Жители сообщали о том, что в сезон навигации к ним отправили всего одно судно с продуктами и к середине октября в магазинах закончились все товары первой необходимости. В начале ноября, по словам жителей чукотского поселка Провидения и Певек, к ним, наконец, пришел один корабль с продуктами и промтоварами.