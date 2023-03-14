Жительница Петрозаводска получила три года условно за "фейки"

Второй западный окружной военный суд приговорил к трём годам лишения свободы условно 55-летнюю жительницу Петрозаводска Елену Щелупанову. Об этом во вторник сообщил проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на пресс-службу суда.

Щелупанову признали виновной по статьям о распространении так называемых "фейков" о российской армии по политическим мотивам и о публичных призывах к терроризму. Кроме условного срока, ей также назначили штраф в 360 тысяч рублей и на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Об уголовном деле в отношении жиельницы Петрозаводска стало известно в январе. Что стало поводом для преследования, неизвестно, отмечает Север.Реалии. В сентябре 2022 года Щелупанову внесли в "перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга".

Елена Щелупанова - участница акций в поддержку история Юрия Дмитриева, осуждённого на 13 лет по обвинению в насильственных действиях в отношении приемной дочери. В апреле 2021 года её арестовывали на пять суток из-за репоста публикации об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Статьи о "дискредитации" и "фейках" появились в российском законодательстве в марте 2022 год. За восемь месяцев в российские суды поступило 4800 административных дел о "дискредитации", а сумма штрафов за первые полгода составила почти 86 миллионов рублей. По уголовной статье с начала марта были возбуждены 149 дел.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что треть обвиняемых по этим делам уехали из России – их объявляют в розыск и арестовывают имущество. "Фейками" российские власти называют любую информацию, отличную от версии Минобороны России.

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