Жительницу Невельска осудили за рукописные антивоенные листовки

Суд в Невельске Сахалинской области назначил местной жительнице штраф в 30 тысяч рублей за распространение рукописных антивоенных листовок.

По версии следствия, с декабря 2022 года обвиняемая разносила по почтовым ящикам городских домов изготовленные ею листовки. За это время ей удалось распространить 64 листовки о войне в Украине.

Суд счёл это дискредитацией российской армии. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.