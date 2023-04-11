Жительницу Невельска осудили за рукописные антивоенные листовки

Суд в Невельске Сахалинской области назначил местной жительнице штраф в 30 тысяч рублей за распространение рукописных антивоенных листовок.
По версии следствия, с декабря 2022 года обвиняемая разносила по почтовым ящикам городских домов изготовленные ею листовки. За это время ей удалось распространить 64 листовки о войне в Украине.
Суд счёл это дискредитацией российской армии. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о "дискредитации" российской армии, подсчитала "Медиазона". Больше новостей Радио Свобода:
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