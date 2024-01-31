Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за радужные серёжки

Пять суток административного ареста получила жительница Нижнего Новгорода. Причиной стали её серьги в виде лягушек, раскрашенных в семь цветов радуги. Украшения вызвали недовольство прохожих - предположительно, сторонников запрещённого в России движением "Мужское государство".

29 января в телеграм-канале, принадлжащем основателю "Мужского государства" Владиславу Позднякову, появился видеоролик, снятый в одном из нижегородских кафе. Авторы ролика подошли к девушке с серьгами и её другу, на груди которого были несколько значков, в том числе один в виде украинского флага. Неизвестные в грубой форме потребовали снять "запрещённую символику", а потом силой сорвали значок с одежды нижегородца.

После этого девушку вызвали на беседу в Центр противодействия экстремизму и, как утверждают правозащитники, там, не смотря на усилия адвоката, её задержали и оставили на ночь до суда. На следующий день суд вынес постановление о пяти сутках ареста по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Адвокат, предоставленный правозащитной организацией "Эгида", сообщил, что в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался, и что никто из допрошенных сотрудников правоохранительных органов, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной.