ТВ-сервисы в России оштрафовали на 50 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ+

Российские суды оштрафовали телеканалы и онлайн-кинотеатры на сумму свыше 50 миллионов рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений. Об этом пишет РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

С декабря 2022 года, когда в России начала действовать статья о запрете ЛГБТ-пропаганды, Роскомнадзор выписал по ней 94 протокола.

Из них 86 касалось демонстрации ЛГБТ-элементов несовершеннолетним, остальные – показа ЛГБТ-отношений в эфире. Онлайн-кинотеатры оштрафовали на 30,5 миллионов рублей, телеканалы – на 20 миллионов рублей.

"ЛГБТ-пропаганду" Роскомнадзор находил в клипах Николая Баскова, Сергея Лазарева, Майли Сайрус и Дуа Липы, в фильмах "Маленькая Италия", "Любовь, любовь, любовь" и "Идеальные незнакомцы". Оспорить штраф удалось в отношении фильма "V значит Вендетта": кинопрокатчик доказал, что маркировку "16+" предписало Минкультуры.

Собеседник РБК в крупном онлайн-кинотеатре отметил, что штрафы выписываются без предупреждения о нарушении. Опасаясь очередных протоколов, сервисы ставят маркировку "18+" даже на мультфильмы, где демонстрацией ЛГБТ-отношений может быть "спорный формат одежды или просто шутка", говорит источник.