Жителю Ижевска срок по делу о "фейках" заменили на реальный

Верховный суд Удмуртии удовлетворил жалобу прокуратуры на приговор 44-летнему жителю Ижевска Сергею Гребенкину, который в октябре 2025 года был осужден на шесть лет условно по статьям о "дискредитации" российской армии и распространении "фейков" о ней.

Верховный суд республики заменил Гребенкину срок на 5,5 лет колонии общего режима и взял его под стражу. На решение суда обратила внимание "Медиазона".

Как следует из текста решения, Гребенкин, пользуясь никнеймом Александр Александров, "распространял фейки об армии", рассказывая во "ВКонтакте" об убийствах мирных жителей, совершенных российскими военными в Буче, и в течение нескольких дней спорил об этом с женщиной, которая впоследствии выступила в суде в качестве свидетельницы. "ВКонтакте" выдала ФСБ информацию о пользователе "Александре Александрове", идентифицировав его как Гребенкина.

Уголовные обвинения в "дискредитации" российской армии связаны с тем, что в апреле 2023 года Гребенкина оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному протоколу о "дискредитации" за комментарии в ВК-паблике "Ижевск доска позора": в них он писал, что Россия напала на Украину, "как Германия в 1941-м" и совершает там "фашистские действия". После решения о штрафе Гребенкин, как указал суд, продолжил оставлять комментарии похожего содержания, то есть совершил уже уголовное преступление.

В суде мать Гребенкина говорила, что он "постоянно сидит в интернете" и "не любит людей в силу состояния психики", а в 2014 году ослеп на правый глаза и сохранил зрение на левом благодаря медицинскому вмешательству. В суде первой инстанции смягчающим обстоятельством было признано состояние здоровья Гребенкина, но прокурор, обжалуя условный приговор, указал, что его психическое расстройство не исключало вменяемость.

Диагноз в решении суда не указан. Все аккаунты Гребенкина в соцсетях в данный момент удалены, пишет "Медиазона". Адвокаты Сергея Гребенкина говорить с изданием отказались.