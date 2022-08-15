Журналист отсудил 50 тысяч рублей за незаконное задержание

Самарский областной суд удовлетворил жалобу журналиста местного интернет-издания "Парк Гагарина" Сергея Лейбграда. Полиция будет должна выплатить ему 50 тыс. рублей за незаконное задержание. Лейбград был задержан в январе 2021 года на митинге в поддержку Алексея Навального, хотя он находился там как журналист и выполнял задание редакции.

После задержания на журналиста составили протокол по статье об организации массового одновременного пребывания граждан. Лейбград смог оспорить обвинение, доказав, что был при исполнении служебных обязанностей. 4 февраля суд в Самаре прекратил дело против него. Лейбград потребовал возмещения ему морального вреда, и в марте суд взыскал с МВД России 20 тыс. рублей в его пользу. Однако журналист счел сумму недостаточной и стал добиваться ее увеличения еще на 30 тыс. рублей.

В январе 2021 года в российских городах состоялись акции в защиту задержанного на границе в аэропорту, а впоследствии отправленного в тюрьму политика Алексея Навального. На акциях 23 и 31 января были задержаны больше десяти тысячи человек. После митингов правоохранители возбудили десятки уголовных и сотни административных дел на протестующих. В день замены Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный возле здания Мосгорсуда и в центре Москвы также происходили задержания, в том числе журналистов.