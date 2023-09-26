Журналиста Ивана Сафронова отправили в туберкулезную больницу

Журналиста Ивана Сафронова, осуждённого по делу о госизмене, 12 сентября вывезли из колонии №7 в селе Арейское Красноярского края, где он отбывал наказание, в пересыльный пункт. Заключённому сказали, что его переводят в колонию №15 в Норильске, но затем отправили в краевую туберкулёзную больницу. Об этом сообщила группа поддержки журналиста.

"В больнице у Ивана взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию. Он абсолютно здоров, но до сих пор ждет распределения в одиночной палате приемного отделения", — пишут сторонники Сафронова в телеграме.

Во вторник, 26 сентября, в Красноярский край на свидание с журналистом прилетела его семья. Родственникам отказали во встрече, объяснив, что заключённый отправлен на этап. Когда Сафронова доставят в норильскую колонию, неизвестно.

Иван Сафронов - бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", автор ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. В последние несколько месяцев перед арестом он занимал должность советника главы "Роскосмоса", где не имел доступа к государственной тайне.

Журналиста арестовали в июле 2020 года. 22 сентября 2022 года суд признал Сафронова виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Сафронов не признал вину. Его приговорили к 22 годам колонии по статье о государственной измене.

Многие коллеги журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. Как считает Русская служба Би-би-си, уголовное дело Сафронова было напрямую связано с его журналистской деятельностью. Его текст о поставках российских истребителей Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве, а материалы о недовольстве Каира публикацией информации о поставках истребителей легли в дело о госизмене.

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