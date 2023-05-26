Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал журналистку издания "Важные истории" Марию Жолобову на пять тысяч рублей по административной статье о нарушении закона о называемых нежелательных организации. Поводом стал журналистский запрос, который Жолобова послала на предприятие "Специальный технологический центр". Жолобова представилась корреспонденткой "Важных историй", которые были внесены Минюстом в список "нежелательных организаций" в марте 2022 года.

Запрос касался продукции предприятия, в том числе оборонной. "Специальный технологический центр" производит беспилотники "Орлан". Издание "Важные истории" совместно с Reuters и Британским институтом оборонных исследований расследовали "серые" схемы, по которым предприятие, находящееся под санкциями, продолжает получать западные комплектующие. Запрос Жолобова послала в ноябре прошлого года, публикация вышла в декабре.

Как отмечает "Медиазона", это первый известный случай преследования журналиста за работу в СМИ, признанном "нежелательным". Ранее протоколы составляли только из-за публикаций ссылок на материалы "нежелательных" изданий.

Мария Жолобова на суд не явилась, они живёт не в России.

Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. В список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, внесены более 80 иностранных и международных организаций, в числе которых "Медуза", Фонд Андрея Сахарова, "Проект" и The Insider.

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