Журналисту Ивану Сафронову продлили срок содержания в СИЗО

Московский городской суд продлил срок ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" находится под арестом в СИЗО "Лефортово" с июля 2020 года. Незадолго до ареста он стал советником главы "Роскосмоса".

Как сообщается в телеграм-канале "Свободу Сафронову!", который ведут друзья арестованного журналиста, впервые за все время ареста на оглашение решения суда не пустили никого из близких Сафронова.