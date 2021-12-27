Журналисту Ивану Сафронову продлили срок содержания в СИЗО

Московский городской суд продлил срок ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.
Бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" находится под арестом в СИЗО "Лефортово" с июля 2020 года. Незадолго до ареста он стал советником главы "Роскосмоса".
Как сообщается в телеграм-канале "Свободу Сафронову!", который ведут друзья арестованного журналиста, впервые за все время ареста на оглашение решения суда не пустили никого из близких Сафронова.
- Ивана Сафронова арестовали в июле прошлого года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- Сафронов полностью отрицает вину. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным. Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Следователи это отрицают, но ранее они предлагали Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.