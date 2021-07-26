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Журналисты белорусской службы Радио Свобода вышли из изолятора

Слева направо: Алесь Дащинский, Инна Студзинская и Олег Груздилович

Корреспонденты белорусской службы Радио Свобода освобождены после 10 суток ареста. Инна Студзинская и Олег Груздилович вышли из изолятора на Окрестина в Минске. Журналисты сообщили, что они остаются подозреваемыми по неустановленному уголовному делу.

В знак протеста Студзинская девять дней держала голодовку, Груздилович голодал три дня.

23 июля из изолятора выпустили ещё одного журналиста Радио Свобода Алеся Дащинского.

Всех троих задержали 16 июля, после обыска в минском бюро медиакорпорации.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай называл преследование журналистов циничной попыткой белорусских властей взять под контроль все, что видят и слышат люди.

26 июля в Минске также был освобожден журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш. Он провёл в изоляторе 10 дней. Ильяша подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ни одному из журналистов официально не предъявлено обвинений.

Аккредитация Студзинской, Груздиловича и Дащинского была аннулирована в прошлом году, вскоре после президентских выборов. Победителем Центризбирком признал Александра Лукашенко. Оппозиция с этим не согласилась. В стране начались протесты. На них милиция и спецслужбы неоднократно задерживали репортёров, освещавших акции по заданиям редакций. На фоне протестов белорусские власти закрыли независимые СМИ и более 50 неправительственных организаций.

США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против Минска введено несколько пакетов международных санкций.

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